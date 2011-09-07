-El Arabi'nin Şam ziyaretine erteleme KAHİRE (A.A) - 06.09.2011 - Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil El Arabi'nin yarın Şam'a yapması beklenen ziyaretin, ''Suriye'nin talebi üzerine'' belirsiz bir tarihe ertelendiği bildirildi. Diplomatik kaynaklar, ''Suriye'nin talebi üzerine, ziyaretin belirlenmeyen bir tarihe ertelendiği, yeni randevunun yakında tespit edilmesinin beklendiğini'' bildirdi. Nebil El Arabi'nin, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la görüşeceği ve Esad'a, Arap ülkelerinin dışişleri bakanlarının mesajını ileteceği belirtilmişti. Arap ülkelerinin dışişleri bakanlarının Esad'a mesajının içeriğinde, ''Şiddetin durdurulması ve bir an önce reformların gerçekleştirilmesi'' olduğu kaydedilmişti. -Suriye'deki gösteriler- Öte yandan, Suriye'nin birçok kentinde düzenlenen yönetim karşıtı gösterilerde 8 kişinin öldürüldüğü bildirildi.