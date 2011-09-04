-El Arabi'den Arap ülkelerine çağrı KAHİRE (A.A) - 04.08.2011 - Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil El Arabi, Birleşmiş Milletlerin (BM) Mavi Marmara baskını ile ilgili hazırlattığı raporu eleştirerek, Türkiye'ye bundan sonraki süreçte tam destek vereceklerini açıkladı. Arabi, Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Arap Birliği Genel Merkezinde, söz konusu raporu hazırlayan komisyonun kuruluş aşamasından itibaren kusurlu olduğunu söyledi. BM raporunun Gazze şeridine uygulanan ablukaya değinmeden sıradan bir olaymış gibi sadece uluslararası deniz hukuku kapsamında hazırlanmış olduğunu gördüklerini belirten Arabi, ''Sivil insanlara ambargo uygulamak kanuni mi değil mi? Raporda bu yok. Elbette ki söz konusu abluka illegaldir'' dedi. BM raporunun uluslararası kanunlar dışında başka bir yöne yönlendirildiğini ileri süren Arabi, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile bir telefon görüşmesi yaptığını ve Davutoğlu'nun kendisine Türkiye'nin bundan sonraki atacağı adımın hedefi konusunda bilgi verdiğini anlattı. Mavi Marmara gemisinin yardım gemisi olduğunu ve içerisinde sadece gıda ve tıbbi malzeme bulunduğunu dile getiren Arabi, raporda bu konunun üzerinde durulmamasının da düşündürücü olduğunu ifade etti. BM raporunun deniz hukukuna göre hazırlanarak, İsrail'in müdahalesinin haklı gibi gösterilmeye çalışıldığını söyleyen Arabi ''Türkiye Adalet Divanına gittiği zaman, Arap ülkelerinden bu sürece sahip çıkma ve Türkiye'ye destek olma ricasında bulunuyorum. Arap ülkeleri, Türkiye'nin kararına sahip çıksınlar. Türkiye'nin tüm isteği, Gazze ablukasının hukuki pozisyonunu gözler önüne sermek. Arap ülkeleri Türkiye'nin kararını desteklemelidirler'' dedi. İsrail'in uluslararası kamuoyuna ''Ben Gazze ve Batı Şeria'da işgalci değilim'' dediğini belirten Arabi, ''Ama gerçekler hiç öyle değil. Gazze ablukası bile bunun kanıtıdır'' diye konuştu. Gazze'ye yönelik İsrail ablukasının tüm dünyanın sorunu olduğunu anlatan Arabi, dünyadaki tüm devletlerin Cenevre Sözleşmesi'ne imza koyduğunu hatırlatarak, ablukanın bu nedenle illegal olduğunu ileri sürdü.