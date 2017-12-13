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El arabasına koydukları çocuklarıyla plastik ve karton topluyorlar

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA) - BATMAN'da yaşayan akrabalar Şahine ve Halime Gezici, çöpten topladıkları plastikleri ve kartonları satarak, ailelerini geçindirirken, bakacak kimse olmadığı için çocuklarını soğuk havaya rağmen el arabalarında taşıyor

13 Aralık 2017 19:37

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA) - BATMAN\'da yaşayan akrabalar Şahine ve Halime Gezici, çöpten topladıkları plastikleri ve kartonları satarak, ailelerini geçindirirken, bakacak kimse olmadığı için çocuklarını soğuk havaya rağmen el arabalarında taşıyor. 
Merkez Beşevler Mahallesi\'nde oturan akrabalar Şahine ve Halime Gezici, geçimlerini çöpten topladıkları plastikleri ve kartonları satarak, sağladıklarını söyledi. Kadınlar, evde bırakacak kimse olmadığı için çocuklarını da eşyaları koydukları el arabalarında taşıdıklarını belirtti. Eşinin engelli olduğunu dile getiren Şahine Gezici, \"Kiradayız. Geçimimizi, topladığımız atıklardan sağlıyoruz. Soğuk havalara aldırış etmeden çocuklarımla birlikte ekmek teknesi olarak gördüğümüz çöp kutusu ile konteynerleri her gün karıştırıyoruz\" dedi. Seyyar satıcıların da kullandığı el arabasına çöplerden topladıkları karton ve plastik eşyaları koyan kadınlar, bunların yanına da küçük çocuklarını bırakmak zorunda olduklarını söyledi. Şahine Gezici, \"Soğuk hava da olsa çocuklarımı el aracına bırakmak zorundayım. Evde ona bakacak kimse yok. Çöp kutusu ile konteynerlerde pet şişe, plastik ve karton topluyorum. Günlük  5-10 TL gibi bir yevmiye elimize geçiyor. Bu parayla aldığımız 2 ekmekle evin yolun tutuyoruz\" diye konuştu. 
Maddi sıkıntı yaşadıklarını söyleyen Halime Gezici ise \"Evde bir şey yok. Üç çocuk büyütmek  zorundayım. Hiçbir şeyimiz yok. Çöp atıkları da olmazsa aç kalacağız\" dedi.

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