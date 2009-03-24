El-Amin resmen Telekom'da



Beko Basketbol Ligi takımlarından Türk Telekom, eski oyuncusu Khalid El-Amin ile sözleşme imzaladı.





Geçtiğimiz sezon Türk Telekom forması giyen Khalid El-Amin, sezonun kalan bölümünde başkent ekibinin başarısı için ter dökecek.



İmza töreninde Türk Telekom Kulübü As Başkanı ve Basketbol Şube Sorumlusu Gökhan Bozkurt, önemli bir transferi gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Khaild El-Amin ile kısa süreli bir ayrılık yaşadık. Şu anda kendisi yuvaya döndü. Biz de play-off için çok kuvvetli bir takım olduk. Taraftarlarımız atılan basketler sonrasında "Amin" demeye devam edecekler" dedi.



Yönetim kurulu Üyesi Akif Üstündağ ise, yapılan transferin iki tarafı da çok mutlu ettiğinin altını çizerek, çok güçlü bir kadroya sahip olduklarını ve sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacaklarına inandıklarını söyledi.



2008-2009 sezonuna Ukrayna'nın Azovmash Maripol takımında başlayan ancak takımı ile yaşadığı maddi sorunlar yüzünden ayrılmak isteyen Khaild El-Amin, Türk Telekom Aydınlıkevler Tesislerinde yapılan imza töreni ile eski formasına kavuştu.



Türk Telekom'a geri döndüğü için oldukça mutlu olduğunu ifade eden El-Amin, "Transfer için geçen süreç çok kolay olmadı ama tüm sorunlar aşıldı ve ben tekrar Ankara'ya geldim. Türk Telekom'a geri döndüğüm için çok mutluyum. Tek hedefimiz şampiyonluk ve ben de bu hedefe ulaşmak için elimden gelenin en iyisi yapmaya çalışacağım" dedi.



Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Amerikalı oyuncu, Willie Solom'un da Fenerbahçe Ülker'e geri döneceği yönündeki bir soruya "Sporcular Türkiye'de oynamaktan dolayı çok mutlulular ve çok keyif alıyorlar. Eğer geri dönerse Solomon da Fenerbahçe Ülker için tıpkı benim gibi elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaktır" diye konuştu.



Şampiyonluk şansı olan takımları değerlendirmesi yönündeki soruya ise El-Amin, "Diğer takımlar için çok fazla bir yorum yapamam ancak en iyi takım kimyasına sahip olan ekip mutlu sona ulaşacaktır. Ben, Türk Telekom'un şampiyonluğu için üzerime düşen görev neyse yerine getireceğim" şeklinde yanıt verdi.



Beko Basketbol Ligi'nde üst üste aldığı galibiyetlerle ikinci sıraya yerleşen Türk Telekom, şampiyonluk hedefine kilitlenirken, geçtiğimiz sezon kadrosunda bulundurduğu ve normal sezonda 17.5, play-off maçlarında ise 18.9 sayı ortalaması ile oynamış olan Khaild El-Amin ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.