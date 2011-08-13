-El Aksa'da ramazanın ikinci cuma namazı KUDÜS (A.A) - 12.08.2011 - Ramazan ayının ikinci cumasında, Kudüs'te El Aksa Camisi'nde binlerce kişi namaz kıldı. İsrail radyosu, namaz kılanların sayısını 130 binden fazla olarak verirken, El Aksa Vakfı kaynakları 150 bin dolayında olarak aktardı. Haremüşşerif yerleşkesinin tıklım tıklım dolduranlardan, aşırı sıcaktan dolayı, bulabilenlerin namaz kılmak için özellikle ağaçların gölgelerini tercih ettikleri gözlendi. İsrail radyosu, Beytüllahim askeri kontrol noktasının açılmasıyla Beytüllahim ve çevresindeki Filistin kasaba ve köylerinden 24 bin kişinin namaz için otobüslerle Kudüs'e girdiğini bildirdi. Kudüs polisi, sınır polisleriyle takviye edilerek, camiye yakın müslüman mahallelerine otobüslerin akışını sağlamak için barikatlar kurdu ve özel araçların buradan geçişine izin vermedi. Polis ayrıca, Eski Kent'in Müslüman mahallesi tarafındaki kapılarda konuşlanmasına rağmen, girişlerde yaş sınırlaması uygulanmasına gitmedi, kimlik kontrolüne de başvurmadı. Cuma namazının ardından binlerce kişinin Eski Kent çıkışına yönelmesi, Eski Kent'in dar sokaklarında tam bir izdiham yaşanmasına neden oldu. Sokaklar boyunca dükkan veya ev sahipleri, güneş altında milim milim ilerleyebilen kalabalıkları serinletebilmek amacıyla üzerlerine pet şişelerle veya hortumlarla su serpme yoluna gitti. Camiden dağılmaya başlayanların çıkışı, üç saati aşkın süre aldı.