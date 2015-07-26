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Deutsche Welle

El Aksa'da polisle arbede

Kudüs'teki El Aksa Camii'de İsrail polisi ile Filistinliler arasında arbede çıktı. İsrail polisi, aşırıların camide barikat kurduğunu söylüyor.

26 Temmuz 2015 16:18


İsrail polisinin El Aksa Camii'ye girmek istediği, ancak Filistinli cemaatin tepki göstermesi üzerine arbede yaşandığı bildirildi.

İsrail polisi, "yakalamaya çalıştıkları maskeli aşırıların camiye kaçtığını, camide barikat kurduğunu, oradan da polise taş ve patlayıcı madde attığını" söyledi. Polis sözcüsü Micky Rosenfeld, tansiyonu daha da yükselmesini önlemek amacıyla kapı girişlerini tutmak için polislerin camiden birkaç metre içeri girdiğini ifade etti.

Sadece kapıları tuttuklarını belirten Rosenfeld, caminin içine girmediklerini, çıkan olaylarda dört polis memurunun hafif yaralandığını ifade etti. Rosenfeld, hiç kimsenin gözaltına alınmadığını sözlerine ekledi.

Öte yandan bugün bir grup Yahudi aktivistin camii çevresinde bir protesto yürüyüşü yapması bekleniyor.

Radikal Ortodoks-Yahudi grubun "İsrail'in düşmanlarının kutsal bölgeden sürülmesi ve yeni bir Yahudi kutsal mabedi yapılması" çağrısında bulunacağı belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Kudüs Aksa CamiiFilistinliler Aksa CamiiFilistinliMicky RosenfeldRosenfeldYahudiOrtodoks-YahudiDeutsche Welle Türkçe dpa/Reuters/HS/AG

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