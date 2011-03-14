-EL AKSA ŞEHİTLERİ TUGAYI'NIN SALDIRIYLA İLGİSİ YOK TEL AVİV (A.A) - 13.03.2011 - El Fetih'in silahlı kanadı El Aksa Şehitleri Tugayı, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerinden Itamar'da, 5 kişilik Yahudi ailenin öldürülmesi olayıyla hiçbir ilgisi bulunmadığını açıkladı. Örgütten yapılan açıklamada, olayın sorumlusunun El Aksa Şehitleri'nin bir kanadı olduğu yolunda, bir Filistin haber sitesinde yapılan açıklama yalanlanarak, "örgütün tüm mücadele yılları boyunca, çocuklara bir zarar verilmediği" ifade edildi. Açıklamada, örgütün ne Gazze ne de Batı Şeria'daki askeri kanadından hiç kimsenin, Itamar'daki saldırıyla bir ilgisi bulunmadığı vurgulandı. Bir Filistin haber sitesinde, El Aksa Şehitleri Tugayı ile bağlantılı olduğuna inanılan İmad Mugniye adlı grubun olayın sorumluluğunu üstlendiği yolundaki açıklamasına yer verilmiş; ancak bu iddia, hem İsrail hem de Filistin cephesinde, güvenlik birimlerinden medya kuruluşlarına kadar ciddiye alınmamıştı. Batı Şeria'da daha önce Filistinliler'ce düzenlenen bazı saldırılardan sonra da İmad Mugniye grubu adına, bu saldırıların üstlenildiğine ilişkin bazı açıklamalar gelmiş, ancak daha sonra yapılan soruşturma ve açıklamalar tümüyle farklı sonuçlar getirmişti. Hamas örgütü de Itamar saldırısıyla bir ilgisi bulunmadığını açıklamıştı.