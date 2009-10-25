El Aksa Cami'nde çatışma

Doğu Kudüs'te çatışmalar dün (25 Ekim 2009) yeniden alevlendi. Eski kent içindeki Haremüşşerif'te, İsrail polisi ve Filistinli göstericiler çatıştı. İsrail güvenlik güçleri Filistin yönetiminin Kudüs'ten Sorumlu Bakanı Hatim Abdülkadir dahil 20'den fazla kişiyi tutukladı.



Filistinli görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, Yahudi bir grup İsrail güvenlik güçlerinin eşliğinde Haremüşşerif ve El Aksa Camii'ne girmek istedi, gerilim tırmandı.



Filistinli kaynaklara göre, İsrail güvenlik güçleri Filistinlilere gözyaşartıcı gaz ve plastik mermilerle müdahale etti.



Polisin, cami içinde bulunanlara ateş açtığı, 10'dan fazla kişinin yaralandığı da gelen bilgiler arasında.



İsrail polisi ise, Filistinli göstericilerin ziyaretçilere taş atması üzerine, göstericilere müdahale edildiğini, ancak El Aksa Camii'ne girilmediğini ileri sürdü.



İsrail güvenlik güçleri, Haremüşşerif civarında güvenlik önlemlerini artırmış durumda.



İsrail askerleri, namaz kılmak isteyenleri de camiye almıyor.



Hamas'ın kontrolündeki Gazze'de de binlerce Hamas taraftarı Kudüs'te yaşanan şiddet olaylarını protesto etti.



Geçtiğimiz ay da bölgede İsrail polisi ve Filistinli göstericiler arasında çatışma çıkmış, Haremüşşerif ve El Aksa Camii'ne girişler sınırlandırılmıştı.



Yahudi bir grup El Aksa'ya girmek istemiş çatışmalar yaşanmıştı



Dün (25 Ekim 2009) Haremüşşerif'e Yahudi bir sağcı grubun yeniden girme teşebbüsü Haremüşşerif ile çevresini bir kez daha savaş alanına döndürdü.



Filistinli gençler ile İsrail polisi arasında cami içinde ve dışında çıkan şiddet olayları yaşandı



Çok sayıdı insan çatışmalaradan kaçarak camiye sığınırken aralarında yaralıların da olduğu belirtilmişti.



İsrail polisi, Filistin Yönetimi'nin eski Kudüs'ten sorumlu bakanı Hatim Abdülkadir dahil 25 kişiyi gözaltına aldı.



Olayların büyümesi üzerine polis, sabah saat 08.00'den sonra camiyi girişlere tümüyle kapattı.



Mahon Kamikdaş grubunun camiye girmesiyle olaylar başladı



Olaylar sabahın erken saatlerinde, günler öncesinden Haremüşşerif'e girme çağrıları yapan Tapınak Enstitüsü (Mahon Hamikdaş) adlı grubun, camiye girmesiyle başladı.



Mahon Hamikdaş, Yahudilerin altında iki yıkılan tapınağın bulunduğuna inandıkları Haremüşşerif'i daha sıkça ziyaret edip, Yahudiler arasında bu bilincin güçlendirilmesi amacıyla bugün camide toplanmalarını öngören çağrılar yapmıştı.



Grup üyeleri, televizyonlarda da İsrail'in bir Yahudi devleti olduğunu belirterek, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya, birkaç taş atan gencin kendilerini engellemesine izin vermemesi çağrısında bulunmuşlardı.



Polis bu çağrılar nedeniyle camiye girişleri kapamamış, dün akşamdan bu yana geniş güvenlik önlemleri almıştı.



Bu çağrı doğrultusunda, cami içindeki kaynaklara göre 200 kadar grup üyesi, en az 500 İsrail polisi ve diğer güvenlik görevlileri eşliğinde cami yerleşkesine girdi. Grubun cami içine girme teşebbüslerine karşı, bu çağrılar nedeniyle dünden itibaren içeride toplanan veya sabah namazına gelen Filistinli gençler, taş, sopa ve su şişeleriyle, "Allahuekber" diye bağırarak gruba ve polislere saldırdı.



Yaralananlardan bazılarının kollarının kırıldığı da verilen bilgiler arasında. Yaralıların sayısı 25 kişi dolayında belirtilmesine karşın Filistinli sağlık görevlileri bu sayının çok daha fazla olduğunu, bazıları hala caminin içinde olmak üzere 60-70 kişi civarında olduğunu ifade etti.



Camiden halka anons



İsrail polisi, cami mikrofonlarından "El Aksa'ya gelin, camiyi savunun" çağrıları yapılması üzerine caminin elektriklerini de kesti. Ayrıca, sabah namazından sonra caminin tüm kapıları da kapatıldı; polis camiye giden tüm sokaklara yığınaklar yaptı.



Camiye girmek isteyenlerle polis arasında sık sık münakaşa yaşandığı Bab-ül Hutta girişinin karşı sokağında yüzlerini fanilalarıyla, siyah beyazlı kefiyeleriyle kapatan Filistinli gençler de girişte bekleyen İsrailli güvenlik görevlilerine taşlarla saldırdı; sokak ortasında ateşler yaktı, barikatlar kurdu.



Aralarında ilkokul çağındaki çocukların da bulunduğu gençlere polis zaman zaman plastik mermilerle ateş açtı.



Bab-El Meclis girişinde de benzer olaylar patlak verdi. Sokak aralarında çatışmalar devam ederken, olayları izleyen bazı basın mensupları da taşlardan hafif şekilde yaralandı; atılan taşlar bazılarının kameralarına isabet etti. İsrail polisi de polislerden 3'ünün atılan taşlarla yaralandığını, bunlardan birinin hastaneye kaldırıldığını duyurdu.



Ayrıca Eski Kent'in içindeki Dar El Ayyam okulundan çıkan Arap öğrenciler durumu protesto için sokaklarda "Allahuekber" diye bağırarak yürüdü. Gözaltına alınanlar arasında öğrencilerden birinin de bulunduğu belirtildi.



İsrail parlamentosunun Arap milletvekillerinden Ahmed Tibi, olaylar nedeniyle İsrail'i Haremüşşerif'in kontrolünü ele geçirmeye çalışmakla suçladı, İslam ve Arap ülkelerini, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun saldırgan politikalarına karşı tavır almaya çağırdı. Kudüs Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin de gerginliğin iyice tırmanabileceği uyarısında bulundu.



Müftü, polisin kadınlar ve cami korumaları dahil olmak üzere namaz kılmaya gelenlere saldırdığını belirtti. Kudüs müftüsünün polisin caminin içine girdiği yolundaki iddialarını İsrail polisi yalanladı. İsrail polisi ayrıca çıkan olaylar nedeniyle, İsrail'in Arap nüfusunu şiddete teşvik ettikleri gerekçesiyle Hamas'ı ve İsrail İslam Hareketi'ni suçladı. Polis sözcüsü Micky Rosenfeld, içeride bekleyen Filistinli gençlerin dışarı çıkmaları durumunda gözaltına alınmayacakları sözünü de verdi.

