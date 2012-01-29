-El Adli'nin avukatlarından ilginç savunma KAHİRE (A.A) - 29.01.2012 - Mısır'da Mübarek rejiminin en önemli adamlarından biri olarak gösterilen ve göstericilere ateş açılması için güvenlik kuvvetlerine talimat vermek suçlaması ile Kahire Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan İçişleri eski Bakanı Habib El Adli'nin avukatları, yaptıkları savunmada bir birinden ilginç iddialar ileri sürdüler. Mahkemeye katılan davacı ve davalı tarafın avukatlarından edinilen bilgilere göre, Adli'nin avukatları müvekkillerinin hiç bir şekilde göstericilere ateş açılması talimatı vermediğini savunarak, "Eğer böyle bir talimat verilse gerçek anlamda katliam olurdu" dediler. Adli'nin savunma avukatlarından biri olan Muhammed El Cundi, eski Cumhurbaşkanı Mübarek'e ABD'nin eski Başkanı George W.Bush'a uygulanan prosedürlerin uygulanması ve aynı davranılması gerektiğini öne sürdüler. Bush'un kendi halkına karşı suç işlediğine dair iddialar bulunduğu ve ABD askerlerinin Irak'ta işlediği bir çok cinayet ile de ilişkilendirildiğini hatırlatan El Cundi, "Amerikan hukuku Bush'u mahkeme etmeyi reddetti. Halkına karşı ateş açılması emri vermeyen Mübarek neden yargılanıyor" diye konuştu. Olaylar sırasında Kahire Amerikan Üniversitesi çatısından halka ateş açan kişilerin ajan olduklarını iddia eden El Cundi, halka karşı ateş edilmesi olayında polisin hiç bir sorumluluğu bulunmadığını bu sebepten dolayı da polisin suçlanamayacağını söyledi. Öfke Cuması diye bilinen 28 Ocak tarihinde polisin, muhalif olarak bilinen Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu eski Başkanı Muhammed El Baradey ile Gazeteci İbrahim İsa'yı ev hapsine almadığını sadece koruduğunu anlatan Avukat Muhammed El Cundi, Baredey'in aynı gün içerisinde polis şefleri ile İstikamet Cami'nde buluştuğunu öne sürdü. Cundi, Baradey'in mahkemeye davet edilerek bu konu ile ilgili ifadesine başvurulmasını talep etti. Adli'nin avukatlarının diğer bir ilginç savunma argümanı ise 28 Ocak 2011 tarihinde ülkedeki telefon ve internet iletişimin kesilmesi konusunda oldu. İletişimin kesilmesi ile ilgili olarak İsrailli bilişim korsanlarını suçlayan avukatlar, Adli'nin iletişimin kesilmesi yönünde bir emri bulunmadığı savını yinelediler. İletişim hatlarını, Mısır'ın iletişim şebekesine vakıf olan İsrailli bir korsan grubunun kestiğini ısrarla öne süren savunma avukatları müvekkillerinin suçsuz olduğunu savundular. Kahire İdare Mahkemesi, halk ayaklanmasının devam ettiği esnada cep telefonu iletişimi ile internet ağını kesmesi yönünde talimat verdikleri belirlenen eski Cumhurbaşkanı Mübarek, eski Başbakan Ahmet Nazif ve eski İçişleri Bakanı Adli'yi toplam 1 milyon dolar para cezasına çarptırmıştı. (MFK-ECN)