Ekvator'dan Türkiye'ye 'petrol çıkaralım' teklifi

T24 - Ekvator Devlet Başkanı Delgado, 2013'te ülke tarihinin en büyük yatırımı olan 12 milyar dolarlık Güney Pasifik Rafinerisi'nin inşaatına başlayacaklarını söyledi. Delgado, "Bu yatırım için Türk işadamları ile birlikte çalışmak istiyoruz" dedi.

Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON), düzenlediği Türkiye-Ekvator Ticaret ve Yatırım Forumu'nda Ekvator Ekvator Devlet Başkanı Rafael Vicente Correa Delgado'yu ağırladı. Geçlik yıllarında Türkiye'yi ziyaret etiğini kaydeden Delgado, "Çok uzun zamandan beri Türkiye'yi kalbimde taşıyorum'' dedi. Ülkesindeki yatırımlar hakkında Türk işadamlarını bilgilendiren Delgado, 2013 yılında ülkesinin en büyük yatırımı olan Güney Pasifik Rafinerisi'ne başlayacaklarını söyledi.



Türk ortak arıyoruz



Petrol ülkesi olmalarına rağmen, petrol türevlerini yurtdışından almak zorunda kaldıklarını ifade eden Delgado, "12 milyar dolar büyüklüğündeki yatırım için Türk işadamları ile çalışabiliriz" dedi. Ülkesinde 8 HES'in inşaatına başladıklarını yeni HES yatırımı için de çalışmalar yaptıklarını dile getiren Delgado şu bilgileri verdi:

Ayrıca gemi inşaatı ve madencilik alanında yatırımlarımız olacak. Bu alanlarda Türk ortaklar arıyoruz. Sadece madencilik sektörüne 5 yılda 5 milyar dolar yatırım planımız var."



Milyar dolara çıkalım



Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan da iki ülke arasındaki mesafenin uzak olmasına karşın kalplerin birlikte olduğunu kaydetti. Çağlayan, karşılıklı sevginin ticaret hacmine yansımadığını belirterek, "İki ülke arasındaki toplam ticaret hacmi 153 milyon dolar. Bunu milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. İki ülke arasında imzalanacak kalkınma ve ticaret anlaşması ile bu rakama ulaşabiliriz" dedi.

TUSKON Başkanı Rızanur Meral de Ekvator'un Latin Amerika'ya açılımın anahtar ülkesi olduğunu bildirdi.

Bu arada, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesinde ''Türk-Ekvador İş Konseyi'' kuruldu.



Bayrağınızda 4 takımımız var



Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, konuşmasında üzerinde kartal arması yer alan, sarı, kırmızı ve lacivert renkteki bayrağa dikkat çekti. Çağlayan, "Ekvator bayrağı, Galatasaray, Fenerbahçe, Mersin İdman Yurdu'nun renklerine sahip. Ayrıca Beşiktaş'ın kartal simgesi de var. Bayrağınız Türk halkının gönlüne girdi" dedi.

Toplantının yapıldığı salon Ekvator'dan gelen güllerle süslendi. Bakan Zafer Çağlayan ve Rızanur Meral, Rafael Vicente Correa Delgado'ya altın varaklı vazo hediye etti.