Ekvator ve Çin'de maden göçüğü: 20 işçi öldü, 21 işçi göçük altında

T24 - Şili'deki maden kazasının ardından yaşanan mucizenin sevinci, Ekvador ve Çin'den gelen haberlerle gölgelendi. Ekvador'da bir altın madeninde tünelin çökmesi sonucu dört madenci yerin 150 metre altında mahsur kaldı. Çin'deki bir kömür madeninde meydana gelen patlamada ise 20 işçi öldü, 17'si yer altında kaldı.

Güney Amerika ülkelerinden Ekvador'da yetkililer, başkent Quito'nun 400 kilometre güneybatısındaki Porovelo kenti yakınlarında meydana gelen göçükten sonra 4 madenciyi kurtarma çalışmasının başladığını söyledi.

Ekvador şirketi Minesadco tarafından işletilen madende bugün meydana gelen göçükle ilgili olarak açıklama yapan Maden Bakanı Yardımcısı Jorge Espinosa, işçilerin durumunun bilinmediğini ifade etti.

Espinosa, 50 kurtarma görevlisinin ana tüneli kazdığını, başka bir ekibin ise madencilerin olduğu tahmin edilen galeriye yandan ulaşmak için tünel kazmaya hazırlandıklarını söyledi.

Madencilerin isimlerinin Paul Aguirre, Pedro Mendoza, Walter Vera ve Angel Vera olduğu belirtildi.



Çin'de kömür madeninde patlama



Çin'in Henan eyaletinin başkenti Zhengzhou'nun birkaç saat dışında yeralan bir kömür madeninde meydana gelen patlamada ise 20 madencinin öldüğü, 17'sinin yeraltında mahsur kaldıkları bildirildi.

Çin resmi haber ajansı Şinhua'nın, Yuzhou kentindeki maden yetkililerine dayanarak verdiği haberde, patlamanın devlete ait Pingyu Kömür ve Elektrik AŞ'ye ait bir kömür madeninde meydana geldiği belirtildi.

Maden güvenliği yönetiminden bir yetkili de, kömür madenindeki patlamanın yerel saatle 06.00'da meydana geldiğini belirtti. Yetkili, madendeki patlamanın nedeni ve madencilerin yerin ne kadar altında mahsur kaldığının henüz açıklık kazanmadığını kaydetti.

Haftalardır tüm dünyanın ilgi odağı haline gelen Şili'de 69 gün süren nefes kesen bir çalışmadan sonra 33 madenci yerin 622 metre altından kurtarma kuyusu sayesinde yeryüzüne çıkarılmıştı.

Yine Güney Amerika ülkelerinden Kolombiya'da ise dört gündür bir kömür madeninde mahsur kalan iki işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor, madencilerin de akıbeti bilinmiyor.