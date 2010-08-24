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Dünya

EKVATOR GİNESİ'NDE 4 DARBE MAHKUMU İDAM EDİLDİ DAKAR (A.A)

24 Ağustos 2010 02:38

-EKVATOR GİNESİ'NDE 4 DARBE MAHKUMU İDAM EDİLDİ DAKAR (A.A) - 23.08.2010 - Orta Afrika ülkelerinden Ekvator Ginesi Cumhuriyeti'nde, geçen yılki başarısız bir darbe girişiminden suçlu bulunan 4 eski askerin idam edildiği bildirildi. Uluslararası Af Örgütü Afrika Direktörü Erwin van der Borght, yaptığı açıklamada, bu kişilerin adil olmayan bir mahkemenin ardından mahkum edildiğini ve temyize gitmelerine hiç şans tanımayan korkutucu bir hızla infaz edildiklerini söyledi. Küçük Afrika ülkesinde geçen yılın şubat ayında Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Bguema'nın konutuna baskın d düzenlemeye çalışan bir grup, silahlı kuvvetlerce engellenmişti.

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