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Spor
Deutsche Welle

Ekvator Ginesi ve Kongo çeyrek finalde

Afrika Kupası’nın ev sahibi Ekvator Ginesi ve Kongo çeyrek finale yükseldi. Burkina Faso ve Gabon ise turnuvaya veda etti. Gabon’un elenmesi Borussia Dortmund’u sevindirdi.

26 Ocak 2015 13:45


Ekvator Ginesi'nde devam eden Afrika Uluslar Kupası A grubunda oynanan son maçlar sonrası bu gruptan çeyrek finale yükselen ülkeler belli oldu. Burkina Faso'yu 2-1 mağlup eden Kongo 7 puanla lider olarak, Gabon'u 2-0'la geçen ev sahibi Ekvator Ginesi 5 puanla ikinci sırada çeyrek finale yükselen ülkeler oldu. 3 puanda kalan Gabon ve 1 puanlı Burkina Faso turnuvaya veda etti.

Gabon'un elenmesi en çok Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'u memnun etti. Zira hafta sonunda başlayacak olan sezonun ikinci yarısında kümede kalma mücadelesi verecek olan sarı-siyahlıların Gabonlu golcü oyuncusu Pierre-Emerick Aubameyang yeniden takıma dönebilecek.

Aubameyang Ekvator Ginesi maçının 20'inci dakikasında yakaladığı önemli fırsatta kaleci Felipe Ovono'ya takıldı. Ev sahibi ülke, tartışmalı bir penaltı golüyle öne geçti. Xavier Balboa, Lloyd Palun ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Vuruşu gole çeviren Balboa takımını öne geçirdi. Maçta son sözü 86'ncı dakikada Iban Salvador söyledi ve 2-0'lık skoru belirledi.

Burkina Faso'yu 2-1 yenen Kongo ise grup lideri olarak çeyrek finale yükseldi. Kongo'nun gollerini Thievy Bifouma (52.) ve Fabrice N'Guessi (88.) atarken son olarak Bundesliga'da Augsburg forması giyen Aristide Bance'ın (86.) golü Burkina Faso'ya yetmedi. İki yıl önceki son Afrika Uluslar Kupası'nda final oynayan Burkina Faso bu kez grup sonuncusu olarak turnuvaya veda etti.

Turnuvada bugün (26 Ocak) B grubundaki son maçlar oynanacak ve iki çeyrek finalist daha belli olacak. TSİ 20:00'de başlayacak olan karşılaşmalarda Yeşil Burun Adaları Zambiya ile, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Tunus ile karşılaşacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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