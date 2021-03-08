Ekvator Ginesi'ndeki patlamalarda ölü sayısı 98'e yükseldi

Ekvator Ginesi'nde bir askeri kışlada mühimmat deposunda meydana gelen patlamalarda ölü sayısı 98'e, yaralı sayısı ise 615'e yükseldi.

Afrika kıtasında yer alan Ekvator Ginesi'nin Bata şehrindeki Nkoa Ntoma askeri kışlasında dün en az 4 patlama meydana gelmişti. Devlet Başkanı Yardımcısı Teodoro Nguema Obiang Mangue sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 98'e, yaralıların sayısının da 615'e yükseldiğini bildirdi.

Devlet Başkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ise erken saatlerde yaptığı açıklamada patlamada mühimmat deposundan sorumlu ekibi suçlayarak, "Bata şehri, dinamit, patlayıcı ve mühimmat depolarını korumaktan sorumlu ekibin ihmalkarlığının kurbanı oldu. Depolar, çiftçilerin anız yakmaları sonucu oluşan alevlerin sıçramasıyla alev aldı ve bir dizi patlamaya neden oldu" demişti. (İHA)