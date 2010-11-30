Ekvator, Assange'a kapılarını açtı

T24 - Ekvador, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın diplomatik gizli yazışmalarını yayımlayarak dünya gündemine oturan WikiLeaks adlı internet sitesinin kurucusu Julian Assange'a kapılarını açtı.



Uluslararası ajansların haberine göre Ekvador Dışişleri Bakan Yardımcısı Kintto Lucas, hiçbir koşul ve güçlük çıkarmadan Assange'a Ekvador'da ikamet hakkı tanımaya hazır olduklarını söyledi.



Assenge ile yalnızca konuşmanın değil onu dinlemenin de önemli olduğunun altını çizen Lucas, ayrıca Assange'ın ifşaatlarını kendi ülkesinde yapabileceğini ve böylece dost bir ülkede yaşamanın ne olduğunu görebileceğini kaydetti.



Lucas ayrıca, Wikileaks'ın yayımlamaya başladığı 250 binden fazla diplomatik yazışmada ABD diplomatlarının casusluk ifşaatlarının Ekvador hükümetini endişelendirdiğini söyledi.



ABD'nin Irak ve Afganistan ile ilgili gizli belgelerinin ardından, bu kez de Dışişleri Bakanlığı yazışmalarını sızdırarak yayımlayan sitenin kurucusu Assange (39) hakkında, tecavüz ve cinsel sarkıntılık suçlarından uluslararası yakalama kararı çıkarılmıştı. Halen saklanan Assange'ın nerede olduğu bilinmiyor.



Wikileaks'ın yayımladığı Amerikan belgeleri arasında Ekvador'la ilgili henüz açıklanmamış 1621 adet yazışma bulunuyor. Ekvador, 2009 yılı başında 2 Amerikan diplomatını CIA faaliyetleri ve içişlere karışma gerekçeleriyle sınırdışı etmişti.



