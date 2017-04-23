T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ekvador'un eski Enerji Bakanı rüşvet iddiasıyla gözaltında

Mosquera'nın, Brezilyalı inşaat firması Odebrecht tarafından hükümet yetkililerine ödenen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alındığı bildirildi

23 Nisan 2017 02:13

Ekvador Cumhuriyet Başsavcısı, eski Enerji Bakanı Alecksey Mosquera'nın, Brezilyalı inşaat firması Odebrecht ile ilgili yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alındığını duyurdu.

Eski Ekvador Enerji Bakanı  Mosquera'nın, Brezilyalı inşaat firması Odebrecht tarafından hükümet yetkililerine ödenen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

Ekvador Cumhuriyet Başsavcısı Galo Chiriboga Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Eski enerji Bakanı Alexei Mosquera ve yolsuzluklardan para kazanacak şirketlerin ortağı Marcelo E. gözaltına alındı." ifadesini kullandı.  Chiriboga, ayrıca davaya bakan yargıç tarafından her iki şüphelinin de banka hesaplarına el konulmasına karar verildiğini belirtti.  Ekvador mahkemesi, Brezilyalı inşaat firmasının ülkeye verdiği zararı tazmin etmek için mart ayında firmaya ödenecek 40 milyon doları bloke ederken, devlet kurumlarının Odebrecht ile sözleşme imzalamasını geçici olarak yasaklamıştı.

Alecksey Mosquera, 2007-2008 yıllarında, dönemin devlet başkanı Rafael Correa hükümetinde Enerji Bakanı olarak görev yapmıştı. ABD Adalet Bakanlığı'na göre Odebrecht, 2007-2016 yıllarında Ekvador hükümeti çalışanlarına 33,5 milyon dolar rüşvet ödedi. Eski Devlet Başkanı Correa, Brezilyalı şirketi 2008'de bir hidroelektrik santrali inşaatındaki düzensizlikler nedeniyle sınır dışı etmişti. Ancak Odebrech 2010'da yapılan bir anlaşmayla Ekvador'a geri dönmüştü.

Brezilya Cumhuriyet Başsavcısı Rodrigo Janor, şubat ayında, Brezilya'daki Odebrecht yolsuzluk davasıyla ilgili aralık ayında şirketle yapılan anlaşmadaki gizlilik kararı nedeniyle, 1 Haziran 2017'ye kadar şirketle ilgili bilgi paylaşımı yapılmayacağını açıklamıştı. Bu nedenle, şirketin Brezilya dışında yaptığı yolsuzluklar haziran ayına kadar gizli kalacak.

Brezilya'nın haziran ayından itibaren Ekvador'a rüşvet iddialarıyla ilgili bilgi sağlaması bekleniyor. 

 

ETİKETLER

ekvadorAlecksey Mosquerarüşvetenerji

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24