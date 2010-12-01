-EKVADOR'DAN ASSANGE'A SIĞINMA HAKKI YOK QUİTO (A.A) - 01.12.2010 - Ekvador Devlet Başkanı Rafael Correa, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'a ikamet hakkı tanınacağını yalanladı. Correa gazetecilere yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Kintto Lucas'ın teklifinin "kendisi veya Dışişleri Bakanı Ricardo Patino tarafından onaylanmadığını" söyledi. Patino da bu konunun "öncelikle yasal ve diplomatik açıdan değerlendirilmesi gerektiğini" belirterek, Assange'a sığınma konusuna hükümetinin uzak olduğunu gösterdi. Lucas, dün, ülkesinin hiçbir koşul öne sürmeden Assange'a ikamet hakkı vermeye hazır olduğunu söylemişti. ABD'nin Irak ve Afganistan'la ilgili gizli belgelerinin ardından, Dışişleri Bakanlığı yazışmalarını sızdırarak yayımlayan sitenin kurucusu Assange hakkında, tecavüz ve cinsel sarkıntılık suçlarından uluslararası yakalama kararı çıkarılmıştı. Halen saklanan Assange'ın nerede olduğu bilinmiyor.