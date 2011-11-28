-Ekvador'daki Tungurahua yanardağı faaliyete geçti QUITO (A.A) - 28.11.2011 - Ekvador'daki Tungurahua yanardağının havaya kor haline dönmüş kayalar fırlatarak faaliyete geçtiği ve etrafının volkanik külle kaplandığı bildirildi. Güney Amerika'daki Jeofizik Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, dün öğleden sonra faaliyete geçen yanardağdan çıkan volkanik kayaların, yanardağ kraterinden 1700 metre kadar mesafede görüldüğü belirtildi. Ekvador'un başkenti Quito'nun 135 kilometre güneydoğusunda, nüfus yoğunluğu az bir bölgede yeralan 5023 metre yüksekliğindeki Tungurahua yanardağında 1999 yılından beri volkanik faaliyet gözleniyor.