-EKVADOR'DAKİ ABD BÜYÜKELÇİSİ ÜLKEYİ TERK ETTİ QUİTO (A.A) - 13.04.2011 - Orta Amerika ülkelerinden Ekvador'un başkenti Quito'da görev yapan ve Wikileaks tarafından yayımlanan gizli ABD diplomatik yazışmalarında yer alan bir belge nedeniyle "istenmeyen kişi" (persona non grata) ilan edilen ABD Büyükelçisi Heather Hodges'un ülkeyi terk ettiği bildirildi. Adını açıklamak istemeyen bir büyükelçilik yetkilisi, AFP'ye yaptığı açıklamada, Heather Hodges'un ülkeyi dün terk ettiğini belirtti. Büyükelçi Hodges'un 2009'da Weshington'a gönderdiği bir diplomatik yazışmada, emniyet genel müdürünü yolsuzlukla suçladığına ilişkin bir belge yayımlanmıştı. Hodges tarafından Washington'a gönderilen diplomatik yazışmada, Ekvador devlet başkanı Rafael Correa'nın yolsuzluğa karıştığını bildiği halde general Jaime Hurtado'yı emniyet genel müdürlüğüne atadığı ifade ediliyordu. Hurtado, 2008-2009 yıllarında bu görevi yürütmüştü. İspanyol gazetesi El Pais'in, söz konusu Wikileaks belgesinin yayımlaması üzerine, Ekvador Dışişleri Bakanı Ricardo Patino düzenlediği basın toplantısında, Büyükelçi Hodges'un "istenmeyen kişi" ilan edildiğini açıklamış ve ülkeyi terk etmesini istemişti. Bu gelişme üzerine, ABD Dışişleri Bakanlığı da misilleme de bulunarak, Ekvador Büyükelçisini istenmeyen kişi ilan ederek, ülkeyi terk etmesini istemişti. Bu gelişmeler üzerine, Washington ve Quito'daki diplomatik işlerinin maslahatgüzarlarca yürütüldüğü ifade edildi.