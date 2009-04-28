Ekvador'da zafer yine Correa'nın

Ekvator'da Rafael Vicente Correa Delgado, 2007 seçimlerinde ikinci turda yakaladığı yüzde oranını yakalayarak ve en yakın rakibi eski başkan Lucio Gutierrez'i 27 puan geçerek, ülkede 30 sene sonra ilk turda başkan seçilen isim oldu.



10,5 milyon Ekvadorlu'nun oy kullandığı seçimlerde, Correa'nın başkanlığındaki Alianza Pais Partisi, meclisteki 124 sandalyenin 60'ına sahip oldu. Alianza Pais Partisi'nin müttefik diğer küçük sol partilerin aldığı 3 sandalyeyle birlikte 63 sandalyeyi garantilediği düşünülüyor.



Rafael Correa, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, ``Tarihi bir gün'' ifadesini kullandı. Kendinden önceki 7 hükümetin görev sürelerini tamamlayamadıklarını hatırlatan Correa ``Bugün yeni bir etap başlıyor. Tüm Ekvadorlular olarak, eğitim, sağlık ve yeni bir yaşam düzeyine yükseltecek yeni anayasa için mücadele verdik. Ekvador'un bir parçası olan muhalefetle de her zaman diyaloga açığız. Onları hep birlikte `ulusal birliği' kurmak için güç birliğine davet ediyorum'' değerlendirmesini yaptı.



Correa kimdir?



46 yaşında 3 çocuk babası olan Rafael Vicente Correa Delgado, Belçika ve ABD'de ekonomi eğitimi aldı. Genç yaşta politikaya atılan Correa, ülkenin önde gelen iktisatçılarındandır. 2007'de başkan seçilmeden önceki hükümette maliye bakanı olarak görev yaptı. 2007 seçimlerinde başkan seçilen Correa, Hugo Chavez ve Evo Morales'in de içinde olduğu 21'inci yüzyıl sosyalizmi ilkelerini benimseyerek, Chavez'in liderliğindeki Latin Amerika Ticaret Birliği'ni kurmayı hedefleyen Latin Amerika için Bolivarcı Altenatif (ALBA)'ya üye oldu. Başkan seçildikten sonra 2007'de yeni anayasa yapılması için kampanyaya başlayan Correa, 2008'de yapılan yeni anayasa oylamasını yüzde 74'lük halk desteğiyle kazandı. Correa ülkede kamulaştırmalara hız vererek, ABD ile NAFTA anlaşmasını imzalamayı reddetti. Eğitim ve sağlık alanlarında yatırımların artırılmasına yönelik anlaşmalara imza atan Correa, son olarak geçtiğimiz Eylül ayında önceki hükümetten devralınan 10 milyar dolarlık dış borcu `gayri meşru' ilan ederek ödememe kararı aldı.

