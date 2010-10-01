-EKVADOR'DA GERGİNLİK QUITO (A.A) - 30.09.2010 - Ekvador'da, asker ve polislerin özlük haklarında kısıntıya gidilmesiyle ilgili yasayı protesto etmesiyle çıkan olayların ardından hükümet sıkıyönetim ilan etti. Güvenlik Bakanı Miguel Carvajal yaptığı açıklamada, silahlı kuvvetlerin kamu düzenini sağlama ve tüm vatandaşların haklarını güvence altına alma emri aldığını kaydetti. Bu arada, Küba hükümeti Ekvador Devlet Başkanı Rafael Correa'ya karşı ''darbe'' girişimini kınadığını bildirdi ve ABD'yi ''eğer suç ortağı değilse bu darbe girişimini hemen reddetmesi'' çağrısı yaptı. Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez de, Ekvador Devlet başkanı'na yönelik darbe girişimini kınayarak, Güney Amerika için Bolivarcı Alternatif (ALBA) ve Güney Amerika Ülkeleri Birliği'nin (UNASUR) halklarını, Rafael Correa'yı savunmaya çağırdı. Şili Devlet Başkanı Sebastien Pinera da Correa'ya ''tüm ve mutlak'' desteğini ilan etti. Peru lideri Alan Garcia, Correa'nın ''demokratik yönetimi yeniden oluşturulan kadar'' ülkesinin Ekvador sınırını kapattığını bildirdi. Öte yandan Ekvador resmi yetkilileri, özlük haklarının ellerinden alınmasını öngören yasayı protesto eden polis memurlarının Kongre binasını işgal ettiklerini belirttiler.