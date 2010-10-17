-EKVADOR'DA BİR MADENCİNİN CESEDİ BULUNDU QUITO (A.A) - 16.10.2010 - Ekvador'da altın madeninde tünelin çökmesiyle yerin 150 metre altında mahsur kalan 4 madenciden birinin öldüğü bildirildi. Yenilenemeyen Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile madeni işleten Minesadco şirketinden yetkililer, madencilerin şefi olan 31 yaşındaki Walter Vera'nın cesedinin bulunduğunu belirtti. Kurtarma görevlileri kayıp 3 madenciyi aramaya devam ediyor. Mahsur madencilerin arasında Vera'nın kardeşi de bulunuyor. Başkent Quito'nun 400 kilometre güneybatısındaki Porovelo kenti yakınlarında dün meydana gelen göçükten sonra 4 madenciyi kurtarma çalışması başlatılmıştı.