Ekvador'da askeri kargo uçağı düştü

Ekvador ordusuna ait 22 kişiyi taşıyan kargo uçağı düştü. Düşen uçakta kaç kişinin öldüğü henüz bilinmiyor.

NTV'de yer alan habere göre, Ekvador'da, başkent Kito'nun güneydoğusunda 22 kişiyi taşıyan askeri kargo uçağı düştü.



Ekvador ordusundan yapılan açıklamada, paraşüt eğitimi için kullanılan uçağın ülkenin başkentin yaklaşık 145 kilometre güneydoğusunda düştüğü ve ölü sayısının kesin bilinmediği bildirildi.



Ekvador Devlet Başkanı Rafael Correa da resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "derin üzüntü" içerisinde olduğunu ve kazazedeler hakkında tam rapor beklediğini açıkladı.