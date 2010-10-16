-EKVADOR'DA 4 MADENCİ MAHSUR QUİTO (A.A) - 16.10.2010 - Güney Amerika ülkelerinden Ekvador'da bir altın madeninde tünelin çökmesi sonucu dört madenci yerin 150 metre altında mahsur kaldı. Yetkililer, başkent Quito'nun 400 kilometre güneybatısındaki Porovelo kenti yakınlarında meydana gelen göçükten sonra 4 madenciyi kurtarma çalışmasının başladığını söyledi. Ekvador şirketi Minesadco tarafından işletilen madende bugün meydana gelen göçükle ilgili olarak açıklama yapan Maden Bakanı Yardımcısı Jorge Espinosa, işçilerin durumunun bilinmediğini ifade etti. Espinosa, 50 kurtarma görevlisinin ana tüneli kazdığını, başka bir ekibin ise madencilerin olduğu tahmin edilen galeriye yandan ulaşmak için tünel kazmaya hazırlandıklarını söyledi. Madencilerin isimlerinin Paul Aguirre, Pedro Mendoza, Walter Vera ve Angel Vera olduğu belirtildi. Güney Amerika ülkelerinden Şili'de de 69 gün süren nefes kesen bir çalışmadan sonra 33 madenci yerin 622 metre altından kurtarma kuyusu sayesinde yeryüzüne çıkarılmıştı. Yine Güney Amerika ülkelerinden Kolombiya'da ise dört gündür bir kömür madeninde mahsur kalan iki işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor, madencilerin de akıbeti bilinmiyor.