T24 LogoT24 Logo
Dünya

EKVADOR, WIKILEAKS'E KAPILARINI AÇTI STOCKHOLM (A.A)

30 Kasım 2010 14:36

-EKVADOR, WIKILEAKS'E KAPILARINI AÇTI STOCKHOLM (A.A) - 30.11.2010 - Ekvador, ABD Dışişleri Bakanlığının diplomatik gizli yazışmalarını yayımlayarak dünya gündemine oturan Wikileaks adlı internet sitesinin kurucusu Julian Assange'a kapılarını açtı. Uluslararası ajansların haberine göre Ekvador Dışişleri Bakan Yardımcısı Kintto Lucas, hiçbir koşul ve güçlük çıkarmadan Assange'a Ekvador'da ikamet hakkı tanımaya hazır olduklarını söyledi. Assenge ile yalnızca konuşmanın değil onu dinlemenin de önemli olduğunun altını çizen Lucas, ayrıca Assange'ın ifşaatlarını kendi ülkesinde yapabileceğini ve böylece dost bir ülkede yaşamanın ne olduğunu görebileceğini kaydetti. Lucas ayrıca, Wikileaks'ın yayımlamaya başladığı 250 binden fazla diplomatik yazışmada ABD diplomatlarının casusluk ifşaatlarının Ekvador hükümetini endişelendirdiğini söyledi. ABD'nin Irak ve Afganistan ile ilgili gizli belgelerinin ardından, bu kez de Dışişleri Bakanlığı yazışmalarını sızdırarak yayımlayan sitenin kurucusu Assange (39) hakkında, tecavüz ve cinsel sarkıntılık suçlarından uluslararası yakalama kararı çıkarılmıştı. Halen saklanan Assange'ın nerede olduğu bilinmiyor. Wikileaks'ın yayımladığı Amerikan belgeleri arasında Ekvador'la ilgili henüz açıklanmamış 1621 adet yazışma bulunuyor. Ekvador, 2009 yılı başında 2 Amerikan diplomatını CIA faaliyetleri ve içişlere karışma gerekçeleriyle sınırdışı etmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24