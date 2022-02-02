Ekvador'un başkentinde toprak kayması: 24 ölü, 32 yaralı

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Güney Amerika ülkesi Ekvador'un başkenti Quito'da yoğun yağmur yağışı bir yamacın çökmesine neden oldu. Toprak kayması evleri ve bir spor sahasını yuttu.

Şehir yetkilileri olayda en az 24 kişinin hayatını kaybederken 32 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Quito Güvenlik Departmanı toprak kaymasının ardından 8 evin de çöktüğünü bildirdi.

Arama kurtarma ekipleri, bölgede yaşayan vatandaşların da katkısıyla 24 saatlik yoğun yağmur yağışının ardından meydana gelen felaketten kurtulanları aramaya başladı.

Kimisinin boyu 3 metreyi aşan çamur dalgalarının arabaları, motorsikletleri ve çöp kutularını sürüklediği belirtildi.

Yetkililer, mahsur kalanların duyulabilmesi için bölgede sessiz olunması çağrısında bulundu.