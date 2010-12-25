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Dünya

EKVADOR, FİLİSTİN'İ TANIDI QUITO (A.A)

25 Aralık 2010 18:54

-EKVADOR, FİLİSTİN'İ TANIDI QUITO (A.A) - 25.12.2010 - Ekvador hükümeti, Filistin'i bağımsız bir devlet olarak tanıdı.  Latin Amerika'da Filistin'i bağımsız devlet olarak tanıyan son ülkelerden biri olan Ekvador'un Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Devlet Başkanı Rafael Correa'nın ''1967 yılı sınırlarıyla Filistin'i özgür ve bağımsız bir devlet olarak resmen tanıdığı'' ifade edildi.  Açıklamada, bunu etkin hale getirmek için Correa'nın Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a mesaj gönderdiği kaydedildi.  Bağımsız Filistin devletini daha önce Arjantin, Bolivya, Brezilya, Küba ve Venezuela tanımıştı.  

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