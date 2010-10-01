Ekvador cumhurbaşkanına biber gazı sıkıldı

T24- Memur maaşlarındaki kesintilerin tetiklediği isyanların ardından sıkıyönetim ilan edilen Ekvador'da sular durulmuyor. Son olarak Ekvador ordusu, cumhurbaşkanı Rafael Correa'yı yüzlerce protestocu polisin elinden zor kurtardı.





Güney Amerika ülkesinin Cumhurbaşkanı Correa, hükümetin kesintilerini protesto eden polislerin gösterisinde gözyaşartıcı gazdan yaralanmıştı. Ekvador lideri tedavi için kaldırıldığı hastanede de polis tarafından kuşatıldı.



Correa kurtarıldıktan sonra, Cumhurbaşkanı sarayından kendisini desteklemek üzere sokağa çıkan göstericilere seslendi ve kendisine darbe yapılmak istendiğini söyledi.





Polisi de ihanetle suçlayan Correa ayrıca, kurtarıldığı sırada en az bir kişinin öldüğünü bildiğini ve bundan üzüntü duyduğunu da söyledi.



Cumhurbaşkanı kendisini desteklemek üzere sokağa çıkanların bu sayede "vatandaşların devrimini sandık dışında durdurmaya çalışanlara bir ders verdiğini" de ifade etti.



Ordu ve cumhurbaşkanına sadık özel polis birliklerinin operasyonunda çok sayıda silah sesi duyulurken, çatışmada kaç kişinin öldüğü veya yaralandığı bilinmiyor.



Askerler karakolları basıyor



Cumhurbaşkanının kurtarılmasından sonra askerlerin, emniyet müdürlüğü merkezlerine baskınlar düzenlediği bildiriliyor.



Muhalefet darbe yapacak iddiası



Ordu birliklerinin operasyonu öncesinde Correa muhalefeti ve güvenlik güçlerininin bir kısmını darbe girişiminde bulunmakla suçlamış ardından da sıkıyönetim ilan edilmişti.



Sıkıyönetim ilanı, hava kuvvetleri personelinin başkent Quito'daki uluslararası havaalanının kontrolünü ele geçirip hükümetin kemer sıkma önlemlerini protesto etmesinin de sonrasına rastlıyordu.



Hava kuvvetlerine bağlı askerler eylemlerini, memurların prim sisteminde değişikliklere gidilmesini protesto eden binlerce polisle dayanışma için de düzenlediklerini açıklamıştı.



Morales: Darbenin arkasında ABD var



Ekvador'da yaşananlarla ilgili açıklama yapan Bolivya lideri Evo Morales, darbe girişimi olarak nitelediği olayların arkasında Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğunu savundu.



ABD ise Amerikan Devletleri Örgütü OAS'nin toplantısında, Ekvador'daki gelişmelerden derin kaygı duyduğunu ifade etmiş, hükümete desteğini açıklamıştı.



Bu arada, Kolombiya ve Peru, Ekvador'la sınırlarını kapatırken, Venezela Cumhurbaşkanı Hugo Chavez, Correa'nın büyük tehdit altında olduğunu söyledi.



Avrupa Birliği'nin dış politikadan sorumlu komisyon üyesi Cathreine Ashton da, itidal çağrısı yaptı ve Ekvador hükümetini desteklediklerini belirtti.



