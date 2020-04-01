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Dünya
BBC Türkçe

Ekvador basını: Sokaklarda cesetler birikti, evlerinden alınmayan 400’den fazla ceset var

Cesetleri almak için kente soğutmalı konteynerler götürüldü

01 Nisan 2020 16:33

Ekvador’un en kalabalık kenti Guayaquil’de yaşayanlar, sokaklara atılan cesetlerin fotoğraf ve videolarını sosyal medyada paylaştı.

Yetkililer son günlerde yalnızca koronavirüsten ölenlerin değil, diğer ölülerin de cesetlerini toplamakta zorlanıyor.

Ölenlerin yakınları, cesedin evden alınması için dört - beş güne varan süreler beklemeleri gerektiğini, bu yüzden cesedi evden çıkarmak zorunda kaldıklarını söylüyor.

Yerel gazete El Universo’ya göre 400-450 arası ceset hâlâ evlerinden alınmış değil.

Kentin belediye başkanı Cynthia Viteri, Salı günü yaptığı açıklama ile cesetlerin tutulacağı soğutmalı konteynerlerin kente ulaştığını duyurmuştu.

Öte yandan Brezilya’da da yerli topluluklar arasında ilk koronavirüs vakası tespit edildi.

Amazonas eyaletinde yaşayan Kokama kabilesinden 19 yaşında bir kadında virüs tespit edildiği açıklandı.

Büyük bir kısmı sağlık hizmetlerine erişimi olmadan yaşayan yerli halkların virüsten daha kötü etkilenmesinden endişe ediliyor.

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