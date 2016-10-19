Ekvador Assange'ın internetini kestiğini kabul etti

Ekvador, Londra Büyükelçiliğinde sığınmacı olarak yaşamını sürdüren WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın internet bağlantısını, ABD seçimlerini etkileyebilecek müdahalelerini durdurmak amacıyla geçici olarak kestiğini kabul etti.

Ekvador Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Assange'ın son haftalarda ABD başkanlık seçimlerini etkileyebilecek bazı belgeler sızdırdığı kaydedildi.

Ekvador, bu belgelerin yayınlanmasının tamamen WikiLeaks'ın sorumluluğu olduğunu, kendilerinin ABD seçim sürecine karışmak istemediğini belirterek, "Bu bakımdan Ekvador, egemenlik hakkını kullanarak İngiltere'deki Büyükelçilik binasının iletişim sistemini kısmen ve geçici olarak sınırlamıştır" ifadesini kullanıyor.

WikiLeaks, Ekvador'un geçen Cumartesi gecesi Julian Assange'ın internet bağlantısını, ABD baskısı sonucu kestiğini söylemişti.

Ancak, Ekvador Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, Assange'ın internet bağlantısının kesilmesinde Washington'un baskılarının rolü olmadığı da belirtiliyor.

ABD yönetimi de Demokrat başkan adayı Hillary Clinton hakkında bilgiler yayınlayan sitenin kapatılması için Ekvador'a baskı yaptığı suçlamalarını reddediyor.

"Şeffaflık" aktivisti Julian Assange hakkındaki cincel taciz iddiaları nedeniyle İsveç'e gönderilmemek için Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'ne sığınmıştı.

Assange, İsveç'e gönderilmeye karşı çıkışını, bu ülkeden büyük ihtimalle ABD'ye iade edileceğini ve bu durumda hukukunun çiğneneceğini söyleyerek gerekçelendiriyor.

WikiLeaks'in Cumartesi günü sızdırdığı belgeler arasında, ABD'de Demokrat Başkan Adayı Hillary Clinton'un üç yıl önce Goldman Sachs yatırım bankası için ücret karşılığında yaptığı konuşmaları içeren e-postalar da vardı.

Sızdırılan belgelere göre Clinton, Goldman Sachs çalışanlarına 2013 yılında, Dışişleri Bakanlığı'nı bıraktıktan bir kaç ay sonra 225 bin dolar karşılığında yaptığı konuşmada, hükümetteyken Suriye'ye üstü örtülü bir şekilde müdahale edilmesinden yana olduğunu açıklıyor.

Clinton'un bu konuda bir soruyu yanıtlarken "Benim görüşüme göre Amerikalılar için mümkün olan en üstü örtülü bir şekilde müdahale edilmeliydi" dediği anlaşılıyor.

Clinton kampanyası bu belgeleri yayınlamayı uzun süredir reddediyordu.

Muhabirler sızdırılan yazışmalarda banka yöneticileriyle yaptığı şakalaşmaların Clinton'un banka-borsa dünyasıyla fazla samimi olduğu kaygılarını artıracağına dikkat çekiyorlar.

Clinton kampanyası sızdırılan yazışmaların sahte olup olmadığı konusunda bir yorum yapmadı, ancak belgelerin gerçek olmadığına dair bir belirti görünmüyor.