Ekvador Assange'ın internet bağlantısını kesti

Ekvador, yaklaşık altı yıldan beri Londra’daki Ekvador Büyükelçiliği’nde yaşayan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange’ın internet bağlantısını kesti. Ekvador’un başkenti Quito'da hükümet tarafından yapılan açıklamada, karara gerekçe olarak Assange’ın diğer ülkelerin iç işlerine ilişkin açıklama yapmayacağı yönündeki taahhütlerine uymaması gösterildi.

Assange sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda güncel gelişmelere ilişkin yorumlarda bulunmuştu.

Assange, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, eski Katalan lider Carles Puigdemont'un Almanya’da gözaltına alınmasını eleştirmişti.

Assange, bunun yanı sıra İngiltere'nin eski çifte casus Skripal ve kızının zehirlenmesinden Rusya’yı sorumlu tutmasını sorgulamış ve Moskova’ya yönelik yaptırımları eleştirmişti.

Ekvador hükümetinin açıklamasında, Assange’ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaların Ekvador ile Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki ilişkilere zarar verildiği belirtildi.

Assange’ın interneti daha önce de kesilmişti

2016 yılındaki ABD başkanlık seçimleri öncesinde bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilen belgelerin WikiLeaks’te yayınlanması üzerine de Ekvador kısa bir süre için Assange’ın internetini kesmişti.

Assange, Ekvador Büyükelçiliği’ni terk ettiği takdirde, İngiliz polisi tarafından yakalanarak, ABD’ye iade edilmekten kaygı duyuyor. Assange, 2010 yılında WikiLeaks üzerinden ABD'nin gizli askeri dokümanları ile diplomatik temsilciliklerine ait 250 binden fazla gizli belgeyi yayınlamıştı. Aynı yıl Assange hakkında İsveç’te tecavüz suçlamasıyla bir soruşturma başlatılmıştı. Hakkında Avrupa çapında yakalama kararı çıkartılan Assange, İsveç’e iade edilmemek için 2012 yılında Londra’daki Ekvador Büyükelçiliği'ne sığınmıştı.

Assange'ın İsveç'te tecavüz ile suçlandığı soruşturma 2017’de mahkeme kararıyla kapatılmıştı. Buna rağmen, Assange Ekvador Büyükelçiliği’nden çıkamamıştı. Assange'ın 2012 yılında kefaletle serbest bırakıldıktan sonra Ekvador Büyükelçiliğine sığınmasını kefalet koşullarının ihlali olarak değerlendiren İngiliz yargısı, yakalama emrinin devamına hükmetmişti.

AFP,dpa/JD,BÖ

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