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Spor

Ekstrem sporcu Cengiz Koçak, Galata Kulesi'den atlayacak

Koçak, 28 Ekim Cumartesi günü Galata Kulesi'den serbest atlayış deneyecek

27 Ekim 2017 13:52

European Outdoor Film Tour (EOFT) Turkey tarafından düzenlenecek etkinlikler kapsamında ekstrem sporcusu Cengiz Koçak, 28 Ekim Cumartesi günü saat 08.00'de Galata Kulesi'den serbest atlayış olarak bilinen "base jump" atlayışı yapacak.

Etkinlik komitesinden yapılan açıklamaya göre, EOFT, Galata Kulesi'nden atlayışın yanı sıra Haliç'te kano yarışı, Kaş'ta dalış ve Rize'de rafting gibi çeşitli aktiviteleri de içinde barındırıyor.

EOFT, ilk defa AB ülkeleri dışında bir ülkede gerçekleşecek. 15 yılı aşkın süredir, 22'den fazla ülkede 300 farklı noktada seyirciyle buluşan EOFT, Türkiye'de doğa sporları bilincini geliştirmeyi ve Türkiye turizmine katkı sağlamayı amaçlıyor.

 Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen organizasyonun Türkiye premieri 11 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.

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Cengiz KoçakEkstremBase Jump

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