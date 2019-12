Ekstrelerinizi mutlaka sorgulayın

Ramazan Bayramı alışverişini kredi kartı ile yapan tüketicilerin, POS cihazlarındaki iletişim sorunu nedeniyle kartla çekimi birkaç kez denemesi nedeniyle bunun ekstrelere 2 kez yansıyabileceği bildirildi.



Tüketicilerin, ekstrelerinin gelmesini beklemeden internet ya da telefon bankacılığı yolu ile hesaplarını bir an önce sorgulamaları istendi.



Tüketiciler mağdur oluyor



Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Nazım Kaya, her fırsatta kredi kartı dağıtan bankaların, teknolojilerine önem vermeyip, bayramda tüketicinin mağduriyetine neden olduklarını söyledi.



Bayram alışverişlerinde kredi kartını kullanmak isteyen tüketicilerin, “hat yok”, “geçersiz şifre”, “yetersiz bakiye” ve yoğunluk gerekçeleri ile kredi kartlarını kullanamadıklarını hatırlatan Kaya, tercih ettikleri ürünleri nakit almaya yönlendirilerek, nakit sıkıntısına düşürüldüklerini ifade etti.



Güvenlik açısından yetersiz kalındı



Birlik olarak sıkıntıyı anında tespit ederek gündeme getirdiklerini anlatan Kaya, “Sorunun yoğunluktan öte Bankalararası Kart Merkezi ve bankaların teknolojik olarak kapasite ve güvenlik açısından yetersiz kalmalarından kaynaklandığı görülmüş, hacker saldırısı ihtimali gündeme gelmiştir” dedi.



Kredi kartı ile ödeme yapamayan tüketicilerin, birkaç deneme niyeti ile çifte ödeme yapmalarının yanı sıra nakit ödeme yoluna gidilerek ödeme tekrarına gidildiğini vurgulayan Kaya, şöyle konuştu:



Mükerrer ödemeler iade edilmeli



“Türkiye'nin her tarafından gelen şikayetler nedeni ile dernek olarak bayram süresince tüketici mağduriyetinin acilen giderilmesi yönünde çözümler ürettik. Tüketicilerimiz, ekstrelerinin gelmesini beklemeden hesaplarını internet ya da telefon bankacılığı yolu ile sorgulamalı.



Hesaplarında olağan dışı bir ödeme var ise www.tuketiciler.org.com internet adresimizdeki itiraz dilekçesi ile hizmet aldığı bankaya müracaat etmelidir.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve bankalar, konuyu acilen çözüme kavuşturacak girişimleri ve açıklamaları yaparak, tüketiciyi yargı yoluna sürüklemeden, müracaat üzerine gerekli incelemelerini üye iş yeri ile kendi arasında yaparak, mükerrer yapılan ödemeleri tüketiciye iade etmelidir.



Bankaların kusurundan kaynaklanan kriz tüketiciye mal edilmeden acil çözüm üretilmelidir. Bankalar, krizin tekrarını engellemek için altyapılarını güçlendirmeli.”