Ekstra bagaj parası vermemek için 12 kat giyinen şarkıcı sıcaktan bayıldı!

İskoçya’nın Glasgow kentinde Rewind adlı bir müzik grubundan 19 yaşındaki şarkıcı James McElvar, ekstra bagaj parası vermemek amacıyla sıra dışı bir yönteme başvurdu. Zira, McElvar, ağırlık yapan kıyafetlerinin tümünü giyerek uçağa bindi.

Independent’ın haberine göre, gruptaki arkadaşlarıyla Londra ’dan Glasgow’a giden uçağa binmek isteyen McElvar’a valizinin limitin üstünde ağır olduğu ve ekstra olarak 45 sterlin ödemesi gerektiği söylendi. Parayı ödemek istemeyen McElvar, kıyafetleri valizden çıkarıp üstüne giyerek uçağa bindi.

Altı tişört, beş kazak, üç pantolon, iki eşofman, iki ceket giyen ve iki şapka takan McElroy, uçakta sıcaklamaya başladı ve bayıldı.

Uçaktaki bir sağlık görevlisinin müdahalesiyle ayılan ve daha sonra hastaneye kaldırılan McElroy’un durumunun iyi olduğu bildirildi. Genç şarkıcı, olay anında kalp krizi geçirdiğini düşündüğünü söyledi.