Ekşisözlük bu kez de Baransu ve Uslu'nun hedefinde!

Bugüne kadar 'Adnan Hoca' lakaplı Adnan Oktar ve gazeteci Fatih Altaylı başta olmak üzere pek çok kişi ve kurum ile mahkemelik olan Ekşi Sözlük bu kez Twitter üzerinde başlayan ve dalga dalga büyüyen bir kapatma kampanyasının hedefinde. Popüler bir internet sözlüğüne karşı sosyal medya eliyle başlatılan 'sanal linç' kampanyası akıllarla 'sosyal medya bindiği dalı mı kesiyor" sorusunu getiriyor.Her şey geçtiğimiz günlerde Ekşisözlük yazarlarından Ahmet M.S.'ye "dini değerleri alenen aşağılama" iddiasıyla 1.5 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmasıyla başladı.M.S "din saçmalığı" başlıklı 'entry'sinde kendi fikirlerini dile getirdiğini savundu. Ancak Twitter'da daha sonuçlanmamış bu dava örnek gösterilerek bir kampanya başlatıldı.Taraf gazetesi yazarı Mehmet Baransu ve Rasih Yılmaz da bu kampanyanın öncülerinden oldu. Baransu ve destekçileri Ekşisözlük'ün din karşıtı bir site olduğunu ve kapatılması gerektiğini iddia ettiler ve Twitter üzerinden bir kampanya başlattı.Twitter'da en 'trending topic' olan kapatma kampanyası bir süre sonra Ekşi Sözlük ve ifade özgürlüğüne sahip çıkanların karşı atağıyla karşılaşırken Taraf gazetesi de kampanyanın kendileriyle bir ilgisi olmadığını ve böyle bir şeyi desteklemediklerini açıklamalak zorunda kaldı.* Bu millet ekşisözlükün pisliği karşısında ayağa kalkmayacaksa yazıklar olsun. Kimse de ben müslümanım demesin. Dinimle kimse alay edemez.* Allahıma ve peygamberime küfrediliyorsa demokrat olmak falan umrumda değil. Demokrat değilim bu rezillik karşısında. Demokratlık batsın* Konuyla ilgili suç duyurusu metnini yarın twitten duyuracağım. Müracaat en yakın savcılık ve ulaştırma bakanlığı olacak.* Bu ülke bu rezillik karşısında ayağa kalkmazsa,Rabbimiz ve peygamber efendimizin yüzüne nasıl bakacağınızı düşünün...* AKParti, CHP, MHP ve diğer partiler. Eksisözlüğün rezilliği karşısında birşeyler yapmayacaksanız, oy istemeye gelmeyin. Bu meclise taşınmalı* eksisözlükkapatılsını twitterda kaldırılmış O entriler yaçıkacak yada sözlük kapatılacak. Mahkemeyse mahkeme, meclisse meclis, sokaksa sokakMehmet Baransu'nun başlattığı kampanyaya gerekçe olan entrylerin yeni olmadığını söyleyenler ise 'neden şimdi' sorusunu soruyor. Bianet'ten Işıl Cinmen, "Ekşisözlük, Baransu'nun fikirlerini özgürce dile getirdiği Twitter gibi, her gün 20 binden fazla kişi tarafından binlerce farklı görüşün dolaşıma sokulduğu bir mecra. Avukatları, moderatörleri, denetimcileri bulunan, yasal, kendi içeriğini denetleyen, nefret söylemi ve kişilik hakları konusunda titiz davranan bir site. ekşisözlük yönetiminden gelen açıklama, Mehmet Baransu ve '16 yıllık dostu' yayıncı Rasih Yılmaz'ın neden sözlüğe karşı bir kampanya açtıklarını biraz aydınlatıyor. Sözlük yönetimi din üzerinden yürüyen bu kapatma kampanyasının arkasında, kendisi hakkında yazılanlardan rahatsız olup, hukuka aykırı olmayan yorumları sildirmeye çalışan 'kamuoyunda az tanınan' birinden bahsediyor. İddialara göre Rasih Yılmaz, geçtiğimiz hafta sözlük yöneticilerini arayarak hakkında yazılanların silinmesini istiyor. Sözlükten ret cevabı alınca bazı tehditlerde bulunarak telefonu kapatıyor. Sonrasında da bu olay oluyor" diye kaydetti.-mehmet baransu'nun kendini iyice rezil etmesidir. azılı düşmanları koca bir servet harcasalar bu kadar rezil edemezlerdi adamı. harbiden de de yazık ya. hani vardır ya, bir ortamda biri sarhoş olur, dağıttıkça dağıtır, kimse de uyarmaz, tam tersine verdikçe verirler gazı, rezaletin bini bir para olur. adamın durumu biraz ona benziyor. veriyorlar gazı belli ki şu an, ama ileride kocaman, kara bir leke olarak taşıyacak bu suç duyurusunu. seven biri varsa bu adamı (neden olmasın, olabilir tabii), durdursun ya, inandığı tanrı rızası için.-lüzumsuz suç duyurusudur. monochrome'un suç duyurusuna konu olan entrylerini görünce mehmet baransu hakkında üzülmekten kendimi alıkoyamadım. yav abicim onlar geyik ya. bak aynı kuşağın insanıyız, hiç mi leman okumadın, hiç mi bir demet tiyatro izlemedin, sıdıka vardı, he? yahu mizah o yazılanlar. koskoca türkiye cumhuriyeti'nin mahkemelerini bu işlerle meşgul ediyorsun.-bu kadar resmi bir üslupla dilekçe yazmasına gerek yoktu. kuyruğunda dolaştığı savcı abilerine bi telefon açması yeterliydi bence. hahahhaaa.-içinde suç olan suç duyurusudur. iki tc vatandaşının tc kimlik numaraları istekleri dışında deşifre edilmiştir.-baransu bu suç duyurusunda, başak purut ve sedat kapanoğlu'nun tc kimlik nolarını ve açık adreslerini internet ortamında deşifre etmiş. suç duyurusunda bulunan arkadaş aslında bunu yaparken bile suç işliyor..-endi çapında çeşitli ironiye sahip suçlama. ya çok komiklik içinde ciddi olmaya çalışmış ya da ciddilik içinde komiklik yapmaya çalışmış bu insan evladı. hangisisin ki acep bilemedim. en nihayetinde gereksiz işler peşinde koşmaktan başka bir şey değil."Kamuoyunun gündemine düşen tepkilerin çıkış noktası, kamuoyunca az da olsa tanınmış bir şahsın kendi hakkında yazılanları sildirmek istemesi ve bu konuda hukuka uygunluktan dolayı ret cevabı alması üzerine gerek Twitter üzerinden, gerekse telefonlarımızdan bize yönelik akıl almaz iftiralarda bulunacağına dair çeşitli tehditlerde bulunması ve bu tehditlerinin göz ardı edilmesi üzerine kendi çevresinde sözüne güvenen talihsiz insanları kışkırtmasıdır.ekşisözlük tamamen yasalara uygun olarak faaliyet göstermektedir. Gelen şikayetlere maksimum önem göstermekte fakat her kişi için olduğu kadar kullanıcılarının da hukuk çerçevesindeki fikir ifade özgürlüklerini koruma konusunda taviz vermemeyi sürdürmektedir. Hukuka aykırı tüm içerikler kaldırılmaktadır. Dolayısıyla sadece İslam dini ve peygamberine değil, hiçbir dine veya kutsal kabul edilen değere hakaret niteliği taşıyan içeriğin ekşisözlük içerisinde barındırılması mümkün değildir. Çıkarılan söylentilerin tamamı tek bir şahsın kişisel çıkarları için yürüttüğü kışkırtma kampanyasının sonucudur.Twitter'da "ekşisözlüğe dokunma" karşı kampanyası güçlenirken, Taraf Gazetesi yazarı Emre Uslu da, Baransu ve Yılmaz'a katılıp yeni bir kampanyaya imza attı:"Ekşi Çöplükle ilgili bir kampanya başlatıyorum: #EksisozlugeReklamYok. Ekşi sözlüğe reklam vermek Hz. Peygamber'e hakarete para vermektir." Konuyla ilgili görüşlerini merak ederek aradığım Taraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan, Twitter'ı fazla bilmediği için, bu sabah itibarıyla konudan yeni haberdar olduğunu ve bu yüzden yorum yapmak istemediğini söyledi. Baransu ve Yılmaz, sözlük hakkında "mahkemelerde binlerce suç duyurusu" yapacaklarını açıkladı. Sözlük yönetimi de, tehdit ve hakaretlerin takibinin hukuki yollardan yapılacağını belirtti.