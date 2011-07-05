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EKŞİOĞLU SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ İSTANBUL (A.A)

05 Temmuz 2011 15:47

-EKŞİOĞLU SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ İSTANBUL (A.A) - 05.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan ve aralarında Fenerbahçeli yönetici İlhan Ekşioğlu'nun da bulunduğu 9 kişi sağlık kontrolünden geçirildi. Ekşioğlu ve Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu'nun yeğeni Volkan Bahçekapılı'nın aralarında da bulunduğu 9 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinden Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek, sağlık kontrolünden geçirildi. Bu kişiler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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