-EKŞİOĞLU SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ İSTANBUL (A.A) - 05.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan ve aralarında Fenerbahçeli yönetici İlhan Ekşioğlu'nun da bulunduğu 9 kişi sağlık kontrolünden geçirildi. Ekşioğlu ve Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu'nun yeğeni Volkan Bahçekapılı'nın aralarında da bulunduğu 9 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinden Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek, sağlık kontrolünden geçirildi. Bu kişiler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.