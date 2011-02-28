-EKSİK MAAŞ ALAN MEMURLARIN HAKKI İADE EDİLECEK ADANA (A.A) - 28.02.2010 - Daha önce eşinin çalıştığını gizleyen memurun ''aile yardımını'' kesen Adana Defterdarlığı, bu kez bazı memurlara eksik, bazılarına da fazla ödeme yapıldığını tespit ederek, iadesi için çalışma başlattı. Defterdar Tamer Utkucu, yaptığı açıklamada, Adana muhasebe memurluğundan maaş alan 44 bin memur bulunduğunu, tüm memurların maaşlarını incelediklerini, şu ana kadar 16 bini üzerindeki çalışmanın tamamlandığını bildirdi. Utkucu, ek göstergeler, sorumluluk tazminatları, özel hizmet tazminatları gibi tüm ödeme kalemlerinin tek tek kontrol edildiğini belirterek, ''Daha önce Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kaynaklarına dayanarak yaptığımız incelemede, eşinin çalıştığını beyan etmeyen memurların 'aile ödeneğini' kesmiştik. Yaptığımız yeni çalışmadaki amacımız ise sadece fazla değil varsa eksik ödemeleri de tespit etmekti'' dedi. İncelemede, 16 bin memurun 246'sına eksik, 84'üne fazla ödeme yapıldığını tespit ettiklerini anlatan Utkucu, şunları söyledi: ''Milli eğitim, emniyet, nüfus, sağlık gibi çeşitli kamu kuruluşlarından gelen bilgiler, Defterdarlık bünyesindeki Tahakkuk Dairesi'nde toplanıyor. Daha sonra, bu bilgilere dayanarak, memurların maaşlarının bankalara havalesini gerçekleştiriyoruz. Bu kayıtlardan yaptığımız tespitlere göre, 246 memura yapılan eksik ödemenin aylık toplam bedelinin 4 bin 624 lira olduğunu gördük. Bu küçük bir rakam olarak dikkati çekse de yıllık olarak değerlendirdiğimizde 55 bin 488 TL yapıyor. Eğer bu hatalı ödemenin birkaç yıllık geçmişi varsa, bu katlanarak artabiliyor. 84 kişiye yapılan fazla ödemenin tutarı ise aylık 2 bin 410 TL, yıllık ise 28 bin 920 TL. Bizim buradaki amacımız, tek kuruşun bile hesabını yaparak, ödemelerde hakkaniyeti sağlamaktır.'' Defterdar Utkucu, bugüne kadar 16 bin memurun maaşında yaptıkları tespiti maaş alan 44 bin memurun tamamına uygulayacaklarını belirterek, ''Fazla ödemelerin geri alınması, eksik ödemelerin de sahiplerine iadesi için ilgili kuruluşlara gerekli bilgi verildi'' diye konuştu.