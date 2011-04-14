-EKSİK BEŞİKTAŞ SERİ PEŞİNDE İSTANBUL (A.A) - 14.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de yarın Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş, rakibini yenerek, galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. Teknik direktör Bernd Schuster'in ardından Tayfur Havutçu'nun göreve gelmesiyle çıkış yakalayan ve ligde son olarak Kasımpaşa'yı 1-0 yenen siyah-beyazlı ekip, yarın konuk edeceği Gençlerbirliği'ni de mağlup ederek hem üst sıralara tırmanmayı, hem de galibiyet serisi yakalamayı amaçlıyor. Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasındaki mücadele yarın saat 20.00'de Fiyapı İnönü Stadı'nda yapılacak. Karşılaşmayı hakem İlker Meral yönetecek. -ALMEİDA GOLLERİNİ ATMAYA BAŞLADI- Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçında teknik heyetin en büyük kozu, son maçlarda skorer kimliğini gösteren Portekizli oyuncu Hugo Almeida olacak. Devre arasında takıma dahil edilen, ilk maçlarda fazla varlık gösteremeyen Almeida, son maçlarda ise golcü kimliğini gösterdi. Siyah-beyazlı formayla ilk golünü Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor karşısında atan Portekizli oyuncu, bu gol sevincinin ardından 8 maçta suskun kaldı. Almeida 8 haftalık sessizliğin ardından oynanan 7 maçta ise 5 gole imza atarak gol sayısını 6'ya çıkardı. Siyah-beyazlı oyuncu, Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta da takımının tek golünü atmıştı. -FORMDA QUARESMA YARIN YOK- Siyah-beyazlı ekipte Almeida'nın yanı sıra, yaptığı asistlerle hücumda takımına büyük katkı yapan Portekizli yıldız Ricardo Quaresma ise yarınki maçta forma giyemeyecek. Kasımpaşa karşılaşmasında Almeida'ya golü attıran Quaresma sakatlığı nedeniyle henüz takımla birlikte çalışmalara başlamazken, kulüp doktoru Devrim Urgun, bu oyuncunun Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde Gaziantepspor ile oynanacak rövanş maçı düşünülerek, yarın dinlendirileceğini söyledi. -DİĞER SAKAT OYUNCULARIN DURUMU- Quaresma'nın yanı sıra, sakatlıkları süren Guti ve Ekrem de Gençlerbirliği karşısında forma giymeyecek. Kulüp doktoru Devrim Urgun, sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçında da forma giymeyen Guti'nin de koşulara yeni başladığını belirterek, ''Guti'nin tedavisi devam ediyor. Gelecek haftaki lig maçını düşünerek yarınki karşılaşmada oynatmayacağız. Aynı şekilde Ekrem'in de gelecek haftaki lig maçında oynamasını hedefliyoruz'' dedi. Bu arada, uzun süreli sakatlık yaşayan Ferrari ve Ersan da yarın takımlarından uzak kalacak. -SARI KART CEZA SINIRINDA 4 OYUNCU- Beşiktaş'ta, Gençlerbirliği maçı öncesi 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sakatlığı nedeniyle yarınki maçta oynayamayacak olan Quaresma'nın yanı sıra, İsmail, Ernst ve Simao yarınki mücadelede kart gördükleri takdirde ligin 30. haftasında deplasmanda Konyaspor ile oynanacak maçta cezalı duruma düşecek. -NOBRE CEZALI- Siyah-beyazlı takımda Kasımpaşa maçında 4. sarı kartını gören ve cezalı duruma düşen Mert Nobre ise Gençlerbirliği maçında forma giymeyecek. Daha önce ligde Trabzonspor, Konyaspor ve Galatasaray ile oynanan maçlarda sarı kart gören ve son olarak Kasımpaşa karşısında kart alan tecrübeli oyuncu, 4. sarı kartına ulaşarak cezalı duruma düştü. -''BABA HAKKI'' ANILIYOR- Beşiktaş Kulübü'nün efsane isimlerinden Hakkı Yeten, 16 Nisan Cumartesi günü mezarı başında anılacak. Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, kulübe futbolcu, teknik direktör ve başkan olarak hizmet eden Hakkı Yeten'in cumartesi günü saat 11.00'de Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anılacağı bildirildi. Yapılan açıklamada, ''Ömrünü Beşiktaş'a adamış, kulübümüze hem futbolcu, hem teknik direktör, hem de başkan olarak maddi manevi birçok katkı sağlamış, nesiller boyu Beşiktaşlı olmanın ne demek olduğunu ondan öğrendiğimiz Baba Hakkı Yeten'i ölümünün 22. yılında saygıyla, sevgiyle, minnetle anıyoruz'' ifadesine yer verildi. Bu arada, anma töreni için aynı gün saat 10.30'da Akaretler'deki kulüp binasının önünden katılımcılar için servis kaldırılacağı bildirildi.