Ekşi Sözlük'ten TİB'e: Bizi yalancı durumuna düşürdünüz

T24 - Ekşi Sözlük, dün TİB başkanı Osman Nihat Şen ve BTK başkanı Acarer'e yazılı cevap vererek, "Bizi yalancı durumuna düşürdünüz!" dedi.

SSG 4 Mayıs'ta Ekşi Sözlük’te “TİB’in ekşi sözlük’ü kapatma emri” entrysini açmıştı. Bu entryde TİB'in 21 Nisan’da yer sağlayıcıya (hosting’e) sourtimes.org alan adının kapatılmasıyla ilgili bir e-postayı gönderdiğini yazdı.





Bu yazıdan sonra sözlük yazarları BTK'yı eleştirmeye başladı ve harekete geçti.

Bu yoğun tepkiden sonra, BTK Ekşi Sözlük'ün kapatılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını ve gönderdikleri e-postanın genel bir prosedür olduğunu bildiren bir açıklama yapınca SSG'ye Ekşi Sözlük'te eleştiri yağmaya başladı.

Bazıları SSG'yi krizi yönetememekle suçlayarak eleştirdi. Ekşi Sözlük'te "ssg'nin kapatılıyoruz yalanı üzerine kurduğu süreç" adlı bir başlık açıldı.

Ekşi Sözlük, dün TİB başkanı Osman Nihat Şen ve BTK başkanı Acarer'e yazılı cevap verdi: "Bizi yalancı durumuna düşürdünüz dedi!"

Sitenin avukatı Başak Purut'un yazdığı cevap şöyle:

İnternet Daire Başkanı Osman Nihat Şen bugün bir açıklama yaptı. Açıklamada uygulamanın hukuki dayanağı ve mantıksızlığı üzerinde durulmamış, sadece aslında ilk mailden iki saat sonra bir kaldırma yazısı gönderildiği yönünde. Gerçekten 2 saat sonra vazgeçilmiş olsa olup bitenin ciddiyetsizliği, garipliği tartışma konusu olmaz bu ülkede, şaşmam da.





Bizi yalancı durumuna düşürdünüz!

Neyse, açıklama nedeniyle başta yer sağlayıcımız sadecehosting'in sahibi Selçuk Saraç, sonra da Sedat (Ekşi Sözlük'ün kurucusu) ve ben yalancı duruma düştük. Bunun üzerine Selçuk Saraç'tan bu konuda başka bir mail gelip gelmediğinin teyidini yaptım. 21 Nisan'daki mailden sonra başka mail gelmediğini, bir sonraki mailin 3 Mayıs tarihinde geldiğini teyit eden mail gönderdi. Bu teyidi de ekleyerek, Osman Bey'e duruma ilişkin kendim sorup, kendim cevapladığım bir mail gönderdim:

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Osman bey merhaba,

Ben size en son attığım mailden beridir (basına bu konuda açıklama yapmadan önce sizden bilgi edinmek istiyorum dediğim.) sizden açıklama bekledim, bana bir Dönüşünüz olmadı ama bugün itibariyle basına yaptığınız açıklama şu şekilde olmuş:

"Bize gelen şikayetleri, değerlendirilmek üzere sürekli yer sağlayıcılara gönderiyoruz. onlar da incelemeler yapıyorlar. Biz de yapıyoruz. Ekşi Sözlük'ün gönderildiği gün 21 nisan'dı. Biz otomatik gönderdik. sadece o değil, 10 civarında farklı site var. İki saat

sonra, bizim incelememiz bitince, 'bu gönderdiğimizi yok sayın' diye geri döndük. Bu güne kadar binlerce defa yaptığımız işlem. Bu zamana kadar ekşi sözlük'le ilgili çok mail attık ama engelleme yok"

Şimdi Osman bey, size ne kadar saygı duyduğumu ve sevdiğimi bilirsiniz ancak bazı sorular cevapsız kaldıkça, bazı konular da gerçeğe aykırı beyanlarla kapatılmaya çalışılınca ortada iyi niyet ve hukuktan bahsetmek mümkün olmayacağı için, konuyu tüm taraflarıyla konuşarak netleştirmek istiyorum. Hem kronolojik, hem de hukuki açıdan değerlendirerek gideceğim, bu konuda konuyu başka yerlere çekmeden, net şekilde yapmaya çalışacağım.

1. sourtimes.org adresinin de içinde bulunduğu toplam 61 site için engelleme değil, alan adını barındırmama emri/talimatı 21 Nisan'da Selçuk Bey'in firmasına iletilmiş.(bu maili birazdan aynı alıcılarla paylaşacağım.) hemen bu konudaki net soru cevaba geçiyorum:

a. Mailin tib'den sadecehosting'e(veya yan kuruluşuna) gönderildiğinde mutabık mıyız?

Evet.

b. Herhangi bir dayanak karar sunulmuş veya tebliğ edilmiş mi?

Hayır

c. Herhangi bir gerekçe gösterilmiş mi?

Hayır

d. Kararın hukuki dayanağı var mı?

Hayır

e. Bir site, sadece alan adı içindeki kelimeler, heceler nedeniyle, alan adının barındırılmasının engellenmesi yoluyla kapatılabilir mi?

Hayır (Bu bizzat TİB'in bir önceki yasaklı adlar listesi faciası sonrası zaten öneri niteliğinde verdiğinize ilişkin beyanlarınızla da sabit)

e. Mailde kaç alan adından bahsediliyor?

10 değil, 61.

2. Önce mailin sizden gelip gelmediği teyit ediliyor.

3. Teyit üzerine Av. Gökhan Ahi 3 mayıs 2011'de "çek fişi bitir işi" başlıklı bir haber yayınladı.

4. Bu haberin kamuoyunda duyulmasını takiben TİB'den yeni bir mail geldi sadecehosting'e, bu mailde sourtimes ile ilgili işlem yapılmaması gerektiği bildiriliyordu. 3 Mayıs 2011 akşamı gönderilmişti bu mail. (Bu maili de birazdan aynı alıcılarla paylaşacağım.)

5. Aynı gün konu sadecehosting'in sahibi Selçuk bey tarafından bize iletildi, Av. Gökhan bey tarafından da "ben haber yapınca alel acele karardan dönüldü" diye bana açıklama yapıldı.

6. Size durumun saçmalığı nedeniyle mail attım, siz bana genel filtre konusunda ve ISS'lerin öneri talepleri konusunda yorumlarınızı yazdınız, sourtimes'la ilgileneceğim dediniz, hiçbir zaman sizden bir daha mail gelmedi.

7. TİB'den Osman bey (siz değil) ofisim çalışanlarından Av. Nazlı hanım'ı aradı, açıklaması şu minvaldeydi: Bize ilişkin bir uygulama yokmuş, bu yazı da zaten 20 Nisan'da gönderilmiş. Porno vs kelimeleri aratarak alan adlarını belirliyorlarmış, aramada sourtimes da çıkmış ve ne yazık ki gözden kaçmış ama arada kaçan olabilir diye zaten yer sağlayıcıları uyarmışlar, sorun olmayanlara ilişkin uygulama yapmayın demişler. bize ilişkin bir işlem yapılmayacağını sadecehosting'e bildirmişler ama bir de benimle paylaşmak istemişler.

a. İlk mailde iddia edildiği gibi "yanlışlık yapmış olabiliriz, siz de kontrol edin" gibi bir ifade veya buna yakın bir cümle var mı?

Yok.

b. Yapılan çalışmada devlet ciddiyetiyle bağdaşır bir yan var mı?

Yok.

c. Yanlışlığın 2 saat sonra farkedildiği ve düzeltildiği söylenmiş mi?

Hayır.

d. Bir şikayet üzerine gönderildiği beyan edilmiş mi?

Hayır.

8. Şimdi sizin açıklamanıza geçiyorum:

"Bize gelen şikayetleri, değerlendirilmek üzere sürekli yer sağlayıcılara gönderiyoruz. onlar da incelemeler yapıyorlar. Biz de yapıyoruz. Ekşi Sözlük'ün gönderildiği gün 21 Nisan'dı. biz otomatik gönderdik. Sadece o değil, 10 civarında farklı site var. İki saat

sonra, bizim incelememiz bitince, 'bu gönderdiğimizi yok sayın' diye geri döndük. Bu güne kadar binlerce defa yaptığımız işlem. Bu zamana kadar Ekşi Sözlük'le ilgili çok mail attık ama engelleme yok"

a. Siz ekşi sözlük'teki içeriğe ilişkin şikayetleri normalde sadecehosting'e mi, bize mi bildiriyorsunuz?

Bize.

b. Gönderdiğiniz en alakasızı dahil olmak üzere tüm şikayetler incelenip olumlu veya olumsuz olarak size cevap vermiyor muyuz?

Veriyoruz.

c. Söz konusu bir şikayet olduğunda, tib'in mailinde şikayetin içeri, tam olarak hangi içeriğe ait olduğu belirtilmiyor mu?

Belirtiliyor, hatta net, tam linki veriliyor.

d. Bir şikayet üzerine, kurumunuzun ilgili şikayetin içeriği ile hiçbir bilgilendirme yapmaksızın, gerekçe göstermeksizin alan adının barındırılmasını engellemek suretiyle siteye kalıcı yaptırım uygulama hakkı var mı?

Hayır.

e. Kurumunuzun yurt içinde barındırılan, adresi, iletişim bilgileri sizde olan, ilaveten yer sağlayıcı belgesi olan bir siteye ilişkin engellemenin sadece ve sadece ne gerekçeyle olduğu da açıkça belirtilmek kaydıyla mahkeme kararı olması halinde yapabiliyor olması gerekmiyor mu?

Evet.

f. Sadece bir şikayet üzerine, inceleme dahi yapmadan ilgili sitelerin barındırılmasını sonlandırma emri göndermek, yaptığınızın zaten hukuksuz olduğunu gözardı ederek soruyorum, devlet ciddiyetiyle bağdaşır mı?

Hayır

g. İnceleme bitince gönderdiğinizi iddia ettiğiniz mail sadecehosting'e ulaşmış mı? Hayır. aşağıda selçuk'un beyanını da okuyabilirsiniz.

h. Böyle akıl dışı, mantıksız, hukuksuz bir uygulama, hem de bu kadar umursamazca yapıldıktan sonra, mantık bu olduktan sonra, sizin 2 saat sonra gönderildiğini iddia ettiğiniz ama sadecehosting'te kaydı olmayan maille bir anda sütten çıkmış ak kaşık mı oluyor?

Hayır.

i. Bu gönderilen mail gerçekten gönderilmiş olsaydı, 3 mayıs'ta gönderilen ve size göre 2. kaldırma yazısı(madem birincisi 2 saat sonra gönderildi) bu şekilde mi kaleme alınırdı?

j. TİB'den gelen maillerin ciddiyetini sorgulamak adına kimden geldiğini mailin imza bölümünde paylaşmayı düşünür müsünüz, maillere numara verilip, referans koduyla bu gibi garip talimatların kimler tarafından ne maksatla gönderildiğini sorgulamamızı sağlayacak şeffaflığa erişmeyi düşünür müsünüz?

Osman bey, siz de biliyorsunuz ki olaylar bu şekilde gelişmedi. Zaten şikayetleri doğrudan bize iletiyorsunuz, günde 26 ayrı şikayet gönderdiğiniz oldu, ekibinizle her zaman iletişim halindeyiz, hiçbir iletişim sorunumuz da olmadı bugüne kadar.

Bu yapılan şikayet üzerine rutin bir işlem değil zira siz şikayet edilen sitelerle ilgili alan adının barındırılmasını engelleme yetkisine de sahip değilsiniz.

Engelleme söz konusuysa, onun prosedürü de farklı ve içerik çıkarılınca engellemenin kalkması gerekiyor. bu yapılan bambaşka bir şey. Bir sebepten bu alan adının bu yer sağlayıcıda barındırılması istenmiyor. yani yayına başka yerde devam edebiliriz, o da mesele değil bu maile göre. yani esasen baskı bizden ziyade yer sağlayıcıya yapılmakta, o korkutularak bazı siteler zor durumda bırakılmakta.

Amaç nedir, mantık nedir, hiçbir şey anlayabilmiş değilim ancak konuya biraz vakıf bir insanın makul bulması imkansız bir durum var.

Size gönderdiğim bu maili açıklama olarak Ekşi Sözlük'te de yayınlayacağım zira bugünkü açıklamanız nedeniyle yalancı duruma düşmüş durumdayız. Aslında uygulamanın garabeti tartışılmalıyken bir anda 2 saat sonra vazgeçtilerse o zaman sorun yok gibi garip bir durum oluştu. Açıklamanızı da eğer siz uygun görürseniz aynen yayınlayacağım. Konu doğrusuyla, yanlışıyla her iki tarafça da konuşulmuş olsun.

Avukat Başak Purut





