Ekşi Sözlük'ten 'kapatma kararı'na sert tepki

T24 - Ekşi Sözlük yazarları kapatma kararına yüzlerce entry ile yanıt verdi: 'İleri demokrasi reloaded', 'rastgele butonu allah rastgetire, sub-etha butonu sübhaneke, şükela butonu maşallah olarak değiştirile', 'Bu kez kayaya tosladılar, sivil hareketin kralını görecekler...'

Ekşi Sözlük hakkında verilen kapatma kararına sözlükçülerden çok sert tepki geldi.

Kendine has üsluplarıyla kararı protesto eden sözlükçüler, kısa sürede yüzlerce entry girdi.

dahi anlamındaki de'yi de ayrı yazamamış bir kurumun verdiği emirdir bu. bunlar mı koruyacak bizim aile yapımızı? önce türkçeyi koruyun bence.



rastgele butonunun allah rastgetire, sub-etha butonunun sübhaneke, şükela butonunun maşallah olarak değiştirilmesi ve kontrol merkezi butonunun http://www.tib.gov.tr adresine gitmesiyle üstesinden gelinebilecek sorun.



ileri demokrasi reloaded



o mahur beste çalar müjgan'la ben fenalaşırdık



faşizmin adına ileri demokrasi diyenlerin; kendi yalanlarında boğulduğunun resmidir.

tibe bak çay demle



Heyecanla beklenen çılgın proje

heyecanla beklenen çılgın procedir. sözlüğü kapatıp yerine gökdelen dikecekler, çalışmalara başladılar bile hahaha...



türkiye internet tarihinde bir yol ayrımı. göstere göstere gelen karara nasıl muhalefet edilecek, bu baskıya karşı nasıl bir mücadele verilecek bilmiyorum. bildiğim tek şey var: bu bizim kuşağın en mühim ve en dönüştürücü mücadelesi olacak. gazamız şimdiden mübarek olsun.



internet yasaklari konusunda bu gune kadar dogru duzgun ses cikarmayip dns mns ayarlarindan bahsederek tayyipvari bir bicimde "yahu sallayin yasaklari, zaten tum sitelere girilebiliyor"

diyenlerin dahi yuregini agzina getirmis gelismedir. alin dns'nizle yine girin, ne diyim. sozlugu de dns yasalarina gore yonetirsiniz. yasaklara karsi kararli bir durus sergilemedikce ve her turlu yasagi reddetmedikce daha nice siteler kapitilacaktir.



tib 'in cami duvarına işediği andır.



beni tatmin eden emir. hepimiz tatmin olduysak meydanlara inebiliriz sanırım, saol tib.



durmak yok yola devam



bir kez daha anlıyoruz ki; kitlesel ve özünde "adamakıllı" bir tepki koymadıkça, sansürcü zihniyet faaliyetlerini sürdürecektir.



akp eliyle kurulan faşizmin kurumsallaştırılması olarak da okunabilir. eskiden emirle kitaplar yasaklanıyor, toplatılıyor ve yakılıyordu, şimdi de siteler yasaklanıyor, kapatılıyor ve hizmet sağlayacılıları tehdit ediliyor. siyasi iktidarın ve devletin en çok rahatsızlık duyduğu ve özgürlükçü tavrı nedeniyle komünist yuvası olarak değerlendirdiği ekşi sözlük'ü kapatması için bahane bulmasına bile gerek yok elbette. pardon, yetmez ama neydi?



tib ve btk'ya bu güzel saçmalamalarından dolayı teşekkür edilmesi gerekilen durumdur.



adamların kafası cidden güzel olmuş. ne içtiklerini merak ediyor ve hayretler içinde izliyorum bu saçmalamayı. sadece bir sorum var bu kurumlara ; adımız haydar değil,sarışın değiliz,baldızımız bildiğim kadarıyla yok ve hot cümlesiyle aramız çok iyi değil peki bu saçmalamanız niye?



kafan cok güzelmis canim güle güle kullan



kimsenin, moralini bozmasına gerek olmayan girişimdir. bu kez kayaya tosladılar, sivil hareketin kralını görecekler. geldikleri gibi de gideceklerdir.



internet kullanıcıları için sokaklara dökülmek neden bu kadar zor geliyor, anlamış değilim.



anlamıyorum çünkü en etkili yöntemin, meydanlarda gizli olduğunu biliyorum.



hak aramak güzel bir şeydir, haksızlığa karşı durmak ise daha güzel.



ekşisözlük logosunun üzerindeki siyah bandı genişletmeyi amaçlayan bir uygulama gibi. sert kayaya tosladılar bu sefer. çok sert.



türk mileti ancak yumurta kapıya dayanınca hareket ettiği için sevindirici sayılabilecek hareket.

beklenen bir durum olması ile beraber, büyük bir ayaklanmayı başlatan ve başlatacak olan haber. şemsiye bu nerede açılacağı belli olmaz, tib.



'' tib'ine kadar dalıp dağıtmak istiyorum bunları sözlük...'' diye haykırmak istediğim haber.



saçmalamanın da bi sınırı oldugunu unutmuş insanlardan çıkan saçma emir. gerçi içeri tıkılan onlarca gazeteci varken burda bizim yazma özgürlüğümüze de bi pandik atmadan durmaları olmazdı dimi? televizyonun fişini çeker gibi öyle kapatamazlar burayı, en azından kapattırmamak için elimizden geleni yapacağımızı da o boş beyinlerinde bolca yer olan kısımlarına yerleştirsinler.

"bu kapsamda derhal bunlara yer sağlayıcılık hizmetine son vermeniz gerekmektedir." "gereğinin derhal yapılmasını ve sonucundan bilgi verilmesini rica ederim." türkçe yazı yazabilen birine yazdırsalarmış bu yazıları bari... hale bak, türkçe konuşamayan adamlar sansür yapıyor. iran olduk.



bu kurumları yöneten insanların asıl niyetlerini açıkça belirten bir harekettir. bu adamlar farklı görüşteki insanların bir şeyler tartışmasına, paylaşmasına bile tahammül edemiyorlar artık. düşüncelerimizi kitaplara yazmayı, telefonlarımızda birbirimize anlatmayı zaten imkansız hale getirmişlerdi. şimdi de son özgürlük alanımız olan internetimize göz dikmişler. bu adamların gözü dönmüş. insanları fikirsiz, duygusuz, hakları elinden alınmış bir hale getirmek için her şeyi yapıyorlar. ama illaki bi' yerlerde patlayacak. umdukları olmayacak!