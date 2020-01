Ekşi Sözlük'te yeni YÖK Başkanı için neler yazıyor?

T24 - Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Yusuf Ziya Özcan'ın görev süresinin dolmasının ardından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün atamasıyla göreve gelen İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya hakkında Ekşi Sözlük'te çeşitli yorumlar yapıldı.



İşte Ekşi Sözlük'te Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya hakkında yapılan yorumlar şöyle:

YÖK'ün yeni başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya

- 2004-2005 guz doneminde secmeli itb dersi olan international relations and globalization adli dersi vermektedir itu'de, meslekta$i wolfgang gieler gibin.. (freak)



- istanbul'a hacettepe'den yolladığımız hocadır kendisi. hacettepe uluslararası ilişkiler'i rahmetli ali ihsan bağış ile kurmuş, sonra kamu'ya geri dönmüş, en sonunda koşaraktan istanbul'a gitmiştir. *üniversite hayatımın ilk dersini ondan almışımdır. bir kissinger fotokoposi vermiş, yerine oturmuş, pis pis sırıtıp sınıfa bakmış ve "odtü'yü kazanamayanlar buraya geldi, öyle mi?" diyip sırıtmaya devam etmiştir. siyasi tarih ikinci dönem final sorusu (eğer o bir soruysa) "cold war"dur. tıslayarak güler. iyi, akıllı adamdır vesselam. millet kendisinden nefret ederken bi arkadaşla "i love you gökhan" diye gezer dururduk. hegemony, cestleragh gibi kelimeleri telaffuzu telef edebilir. (psodoefedrin)



- etrafinda onca eksisozluk yazari oldugunun farkinda olmaksizin "yaw benle ilgili sozlukte yazmis bazilari. derste ettigim laflari falan yazmislar" gibisinden sozler sarfetmis bir guzel insandir kendisi. o esnada yanibasinda bulunan yucel bulut da pis pis siritmis ve "hoca dikkatli ol. burda da sozluk yazari olabilir" deyiverip sinsice guldurmustu bizi. tıslayarak guldugu dogrudur.

(lizarazu)



- çok önemli biri olduğu cv'sinden dahi belli olmakla beraber ileride çok daha yararlanılası biri olacağı aşikardır.. çalışmalarını, eserlerini, fikirlerini heyecanla bekliyoruz.. katıldığı karşı görüş programında "tarihin çok önemli bir dönemini yaşıyoruz adeta fransız devrimi sonrası gibi" ifadesine yakın bir yorum yapmıştır.. ki bendeniz fazlasıyla aynı görüşteyim kendisi ile... (levanten)



- bu aralar zirt pirt trt'ye cikiyor. (lizarazu)



- profesor sifatina sahip bir insandir. (yabu)



- rahmetli ali ihsan bağış'ın seneler önce bana "gökhan, çalıştığı alan konusunda fazla bir şey bilmez" dediği; şimdilerde rektör olmuş; zamanında ders notlarını getirmeyi unuttuğu için ders yapamayan, siyasi tarih kitabının rasgele bir sayfasını açıp koyu renkle yazılmış bir kelimeyi sınav sorusu olarak soran hoca... (ocux)



- istanbul şehir üniversitesi rektörü'dür şimdilerde. üniversiteyi bilim ve sanat vakfı kurmuştur, vakfın eski başkanı şimdiki başbakan başdanışmanı prof. dr. ahmet davudoğlu için gökhan hoca'nın hocamdır, üstadımdır dediğini hatırlar gibiyim. bu durumda itü'nün itb* hocalığından ve başkanlığından şehir üniversitesi rektörlüğüne geçişin alakasızlığı ortadan kalkmış ve katalizörü bulunmuştur. eklemeden bitirmeyeyim; ben ve o itü'deyken, çok doğru bir seçim yaparak kendisinden aldığım international relations and globalization dersinden önce dünya hakkında çok daha az şey biliyordum, kafam rahattı; biz büyüdük ve kirlendi dünya. (oturan)



- ankara üniversitesi siyasal bilgiler fakültesi mezunu. university of manchester’da orta doğu araştırmaları bölümü’nde doktora. hacettepe üniversitesi ve istanbul teknik üniversitesi’nde öğretim üyeliği. amerika ortadoğu çalışmaları cemiyeti (middle east studies association of north america, mesa), 1994 malcom h. kerr sosyal bilimler doktora tez ödülü birinciliği ve ingiltere orta doğu çalışmaları cemiyeti (british society for middle eastern studies, brismes), 1995 leigh douglas en iyi doktora tezi ödülü. (pele)



- yeni yök başkanı olacağına dair kesin bilgiler vardır. hoca hakkında bir şeyler yazmak da şart oldu. kendisi tam anlamıyla bir akademisyendir, kendi akademik çalışma alanlarında uzmandır tam bir bilgi deryasıdır. istanbul şehir üniversitesi rektörlüğünde ton ton amca konumundaydı bu sebeple herkes gökhan hocayı kendine yakın hisseder. hoca gereksiz bürokrasileri sevmez, öğrenciler randevu almaksızın odasına istediği zaman girip konuşabiliyorlardı. son derece mütevazi, kompleksiz,dışa dönük, yeni fikirlere açık biridir. gidecek olması üniversitede bir hüzün havası oluşturdu tabi ama kuruluşunun 2. yılında yök başkanı çıkartan bir vakıf üniversitesi olmanın getirdiği bir haklı gurur havası da var. 2: tahmin ettiğimiz gibi yök başkanı atandı. hayırlı olsun. (qamqe)



- yok gibi zamanini doldurmus bir kuruma baskan olsa nolur olmasa nolur dedigimdir. (ikiyilimbosamigectipekioyleolsun)



- kendisini trt 2'de yaptığı televizyon programıyla tanıdım. gerçekten siyaseten nispeten tarafsız, medeni ve bilgili bir görüntü çiziyordu. anladığım kadarıyla cumhurbaşkanı gül'e yakın bir isim. doktorasını orta doğu üzerine ingiltere'de manchester'da yapmış. muhtemel yök başkanlığında önceki döneme kıyasla daha yüksek bir profil sergileyeceğini tahmin ediyorum. özellikle üniversitelerdeki haksız-hukuksuz ve keyfi uygulamaların önlenmesi konusunda bir çalışma yapabilirse memlekete faydalı olabileceğini sanıyorum. (sanver)



- yükseköğretim kurulu başkanlığına atanmıştır an itibariyle. (demcan)



- bekleneni verecek gibi. akp'ye... (tina hoffmann)



- twitter hesabı http://twitter.com/cetinsayag olan yeni yök başkanı. (ardactn)



- şu tweeti ile türkçe yazım kurallarını bilmediğini anladığımız yeni yök başkanı. http://twitter.com/...nsayag/status/75606286565257216 (nickim neyim yok benim)



- ilk 15 objektif entrynin ve hatta olumlu guzel bazi yorumlarin uzerine, yok baskanligina atanmasiyla beraber hakkinda yazilacak nefret soylemlerini merakla bekledigim sahistir. bir benzeri icin (bkz: yusuf ziya ozcan) (durkheim)



- aynı zamanda fethullah gülen'in onursal başkanlığını yaptığı gazeteciler ve yazarlar vakfı'nın üyesi olan kişidir. 12 eylül darbecilerinin kanlı elleriyle kurduğu diktatörlük müessesi yök'ün yeni başı olmuş. eğer görevi kabul ederse; tarih kendisinden hiç iyi bahsetmeyecek. gitsin limon satsın onuruyla... oğlum adam zaten fethullahçıymış:) hocaefendisi 12 eylül'ün yılmaz savunucusu. bende neler yazmışım. hahahaaa. (anarsist devlet memuru)



- yök'ün son başkanı olmasını umduğum kişi. (annemeokuroldugumusylemeyinobeni modera)



- http://www.infial.net/...l-yeni-yok-baskani-5949.html (garfield)



- mülkiye mezunuymuş. (cumaya gittim gelicem)



- bildiğim kadarıyla gülenci falan değildir. davutoğlucu demek daha doğrudur. dışişleri bakanı da sadece dış işleri bakanı değildi. artık hiç değil. (boabdil)



- yok'u kaldirmak vaadi ile iktidar olan akp'nin yok baskani. akp'liler pek mutlu. allah size akil fikir versin. (nokya)



- ahmet davutoğlu'na ve abdullah gül'e yakın olan, mülkiye mezunu uluslararası ilişkiler profesörü ve yök'ün yeni başkanıdır. umudum zayıf fakat eğer gül ve davutoğlu arkasında durursa, hükümete rağmen yök'te iyi işler yapabilir gibi geliyor. (muzakerat)



- yök başkanı oluşu radikal tarafından "yök'ün yeni patronu prof. dr. gökhan çetinsaya" şeklinde verilmiş. ne diyelim hayırlı olsun. (mutluvatandas)



- itüde ken dersini iki kez almak zorunda kaldığım (bkz: itü ders kayıt sistemi) öğretim görevlisi. ikisinde de hiç derse gitmeden, dersi bıraktım . zaten bırakmasam o beni bırakıcaktı (bkz: beni kovamazsın, çünkü ben istifa ediyorum). şimdi yök başkanı olduğunu öğrenince çok hayıflandım. torunlarıma anlatıcak ne hatıralar çıkardı halbuki o derslerden. (muhendisim)



- 2003 yılında yazdığı bir makalenin abstractında-özetinde sorun olan yeni yök başkanıdır. ''the author argues that turkish-iranian relations have basically been determined by historical, geographic, strategic and cultural dimensions rather than leaders (the shah or khomeini), regimes (the monarchy or the republic), or ideologies (secular or islamic)'' http://meria.idc.ac.il/...l/2003/issue3/cetinsaya.pdf o zaman biz de size sorarız, ideoloji ve rejim dediğiniz şey zaten tarihsel, stratejik ve de kültürel faktörlerin yarattığı ve bunların alt kümesinde yer alan akımlar değil midir? her ne kadar makale boyunca bu çelişkeye düşülmesede kendi içinde çelişen savlarla dolu olan bir giriştir. bir sosyal bilimci temel kavramların ne demek olduğu iyi bilmelidir. o kadar ki, kelimelere hükmetmelidir çünkü o kelimelerdir ki kendisini rezil ya da vezir eden. (sufhiboy)



- öğrencisi olarak yök başkanı olmasından çok mutlu ve aynı zamanda umutlu olduğum kişidir. söylentilerin aksine tarafsız bir duruşa sahip olan, oldukça kültürlü, bilgili ve başarılı bir akademisyendir. bu koltuğa getirilebilecek en uygun isimlerden biridir. (carpediemtr)



- bilim sanat vakfi'nin aksaray'da kücük bi apartman dairesinden devlete gönderdigi helebilmemkacinci insan. (dr shephard ameliyathaneye)



- disisleri bakani ahmet davutoglu'na buyuk saygi duyan, "ustadim" diye hitap eden biliminsani. yok baskanligini kapti. isini iyi yapar, kotu yapar; bilemezsin. ama buyuk abilerimize yakin olmadan boyle makamlara gelinemeyecegi bir kez daha tescillenmis oldu. (knox carson)



- hayır anlamadığım, insanların yök başkanından iyi işler yapabileceğini beklemesidir. ontolojik olarak imkansız bir kurumun başına geçen kişinin, iyi bir şeyler yapmasını beklemek nasıl bir ikilemdir? o kişinin yapacağı iyi bir şey varsa, o da başına geçtiği kurumu yok etmektir! bu yolda kendisine başarılar dilerim! (meccaz)



- atatürk lisesi* 1981 mezunlarındanmış. tabii o mezun olduğunda biz daha yeni ilkokula başlamıştık filan ama güzel bir şey aynı okuldan olmak yök başkanı ile. (agrali miles)