Ekşi Sözlük'te yeni YÖK Başkanı için neler yazıldı?

T24 - Yeni Yök Başkanı Gökhan Çetinkaya hakkında Ekşi Sözlük'te yapılan yorumlar şöyle:



2004-2005 güz doneminde secmeli itb* dersi olan international relations and globalization adli dersi vermektedir itu'de, meslekta$i wolfgang gieler gibin..

(freak, 28.09.2004 22:08)



istanbul'a hacettepe'den yolladığımız hocadır kendisi. hacettepe uluslararası ilişkiler'i rahmetli ali ihsan bağış ile kurmuş, sonra kamu'ya geri dönmüş, en sonunda koşaraktan istanbul'a gitmiştir. *üniversite hayatımın ilk dersini ondan almışımdır. bir kissinger fotokoposi vermiş, yerine oturmuş, pis pis sırıtıp sınıfa bakmış ve "odtü'yü kazanamayanlar buraya geldi, öyle mi?" diyip sırıtmaya devam etmiştir. siyasi tarih ikinci dönem final sorusu (eğer o bir soruysa) "cold war"dur. tıslayarak güler.



iyi, akıllı adamdır vesselam. millet kendisinden nefret ederken bi arkadaşla "i love you gökhan" diye gezer dururduk. hegemony, cestleragh gibi kelimeleri telaffuzu telef edebilir.(psodoefedrin, 25.03.2005 19:43 ~ 22.05.2005 12:11)



etrafinda onca eksisozluk yazari oldugunun farkinda olmaksizin "yaw benle ilgili sozlukte yazmis bazilari. derste ettigim laflari falan yazmislar" gibisinden sozler sarfetmis bir guzel insandir kendisi. o esnada yanibasinda bulunan yucel bulut da pis pis siritmis ve "hoca dikkatli ol. burda da sozluk yazari olabilir" deyiverip sinsice guldurmustu bizi.



tıslayarak guldugu dogrudur.(lizarazu, 24.12.2005 11:26)



çok önemli biri olduğu cv'sinden dahi belli olmakla beraber ileride çok daha yararlanılası biri olacağı aşikardır.. çalışmalarını, eserlerini, fikirlerini heyecanla bekliyoruz.. katıldığı karşı görüş programında "tarihin çok önemli bir dönemini yaşıyoruz adeta fransız devrimi sonrası gibi" ifadesine yakın bir yorum yapmıştır.. ki bendeniz fazlasıyla aynı görüşteyim kendisi ile...

(levanten, 28.03.2006 00:13 ~ 30.04.2006 19:09)



bu aralar zirt pirt trt'ye cikiyor.(lizarazu, 29.03.2006 15:33)



profesor sifatina sahip bir insandir. (yabu, 20.12.2006 21:12)



rahmetli ali ihsan bağış'ın seneler önce bana "gökhan, çalıştığı alan konusunda fazla bir şey bilmez" dediği; şimdilerde rektör olmuş; zamanında ders notlarını getirmeyi unuttuğu için ders yapamayan, siyasi tarih kitabının rasgele bir sayfasını açıp koyu renkle yazılmış bir kelimeyi sınav sorusu olarak soran hoca...(ocux, 04.02.2009 16:44 ~ 18.11.2009 10:55)



istanbul şehir üniversitesi rektörü'dür şimdilerde. üniversiteyi bilim ve sanat vakfı kurmuştur, vakfın eski başkanı şimdiki başbakan başdanışmanı prof. dr. ahmet davudoğlu için gökhan hoca'nın hocamdır, üstadımdır dediğini hatırlar gibiyim. bu durumda itü'nün itb* hocalığından ve başkanlığından şehir üniversitesi rektörlüğüne geçişin alakasızlığı ortadan kalkmış ve katalizörü bulunmuştur.



eklemeden bitirmeyeyim; ben ve o itü'deyken, çok doğru bir seçim yaparak kendisinden aldığım international relations and globalization dersinden önce dünya hakkında çok daha az şey biliyordum, kafam rahattı; biz büyüdük ve kirlendi dünya. (oturan, 07.04.2009 00:36)



ankara üniversitesi siyasal bilgiler fakültesi mezunu. university of manchester’da orta doğu araştırmaları bölümü’nde doktora. hacettepe üniversitesi ve istanbul teknik üniversitesi’nde öğretim üyeliği. amerika ortadoğu çalışmaları cemiyeti (middle east studies association of north america, mesa), 1994 malcom h. kerr sosyal bilimler doktora tez ödülü birinciliği ve ingiltere orta doğu çalışmaları cemiyeti (british society for middle eastern studies, brismes), 1995 leigh douglas en iyi doktora tezi ödülü. (pele, 23.03.2011 11:55)



yeni yök başkanı olacak.