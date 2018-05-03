Ekşi Sözlük'te Bahçeli tepkisi: İnsanı ırkına küstürürsünüz!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün (3 Mayıs 2018) isim vermeden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, "100 bin imza vereceklere 'FETÖ' incelemesi" talep etmesi Ekşi Sözlük'te ilgi gördü. Bazı kullanıcılar, Bahçeli'nin açıklamasına karşılık olarak, "İnsanı ırkından utandırıyorsunuz! " yorumunda bulundu.

Genellikle açıklamayı eleştiren Ekşi yazarları arasında, Bahçeli'nin Adalet ve İçişleri bakanlıklarının adını da vererek "FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkarılmadığını" söylemesini "Aslında AK Parti'ye oynuyor" şeklinde değerlendirenler de oldu.

İşte Eksi Sözlük'te konuya ilişkin yer alan bazı paylaşımlar şöyle: