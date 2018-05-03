T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ekşi Sözlük'te Bahçeli tepkisi: İnsanı ırkına küstürürsünüz!

"Halkını tehdit eden siyasetçi mi olur?"

03 Mayıs 2018 15:56

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün (3 Mayıs 2018) isim vermeden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, "100 bin imza vereceklere 'FETÖ' incelemesi" talep etmesi Ekşi Sözlük'te ilgi gördü. Bazı kullanıcılar, Bahçeli'nin açıklamasına karşılık olarak, "İnsanı ırkından utandırıyorsunuz! " yorumunda bulundu. 

Genellikle açıklamayı eleştiren Ekşi yazarları arasında, Bahçeli'nin Adalet ve İçişleri bakanlıklarının adını da vererek "FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkarılmadığını" söylemesini "Aslında AK Parti'ye oynuyor" şeklinde değerlendirenler de oldu.

İşte Eksi Sözlük'te konuya ilişkin yer alan bazı paylaşımlar şöyle:

ETİKETLER

devlet bahçeliiyi parti100 bin adaymhperken seçim24 haziraneksi sözlüktepki
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24