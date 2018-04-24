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Ekşi Sözlük'te anket: CHP'nin adayı kim olsun?

Ekşi Sözlük'ün anketinde 12 isim öne çıkıyor

24 Nisan 2018 12:45

Ekşi Sözlük, 24 Haziran'da yapılacak seçimde henüz cumhurbaşkanı adayını açıklamayan CHP için anket düzenliyor. 12 adayın isminin yer aldığı ankette, kullanıcılara "diğer" seçeneği de sunuluyor.

İyi Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener'in "ortak aday" olarak yazıldığı listede, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ismi de öne çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 3 Kasım 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin tarihinin öne çekilmesi teklifini kabul ettiklerini açıklamış, konuya ilişkin olarak Bahçeli ile geniş bir yelpazede istişare ettiklerini vurgulamıştı. Erdoğan, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin 24 Haziran 2018'de yapılacağını duyurmuştu.

Muhalefette, Erdoğan'ın baskın seçimi açıkladığı 18 Nisan tarihinden beri birçok isim tartışılıyor. Bu arada Akşener, partisinin resmi açıklamasıyla aday olacağını açıkladı.

Ekşi Sözlük'teki anket için tıklayın 

  

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