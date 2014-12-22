Ekşi Sözlük'te Ahmet Kural hakkında tartışılacak iddialar

Bir Ekşi Sözlük yazarının Ahmet Kural ile tanıştıktan sonra aralarında geçen diyaloğu anlatan bir yazı kaleme alması beklenmedik dönüşlerin alınmasına sebep oldu. Sözlükte tartışma konusu olan yazı ve ardından gelen yorumlar herkesin dikkatini çekti. Bu entry'den sonra Ahmet Kural hakkında sayfalarca yazı yazıldı.



'Mademoiselle' adlı yazarın Ekşi Sözlük'te Ahmet Kural hakkında yazdığı ve tartışma yaratan o yazı:

"tanımam etmem, hayatımda ilk defa yakınen bu gece bir mekanda gördüm. ortak bi tanıdık vasıtasıyla tanıştırılma talihsizliği yaşadım. daha tokalaşırken bütün laubaliliği paçalarından akan bir tavır sergilemesinin akabinde davranışına şaşıp nasıl bir bakış attıysam "oha bu beni sevmedi, ben döverim lan bunu?" dedi.

sarhoştur dedik alttan aldık, sevdiğimiz bir arkadaşın arkadaşıdır dedik sustuk. annem gördüğünde "itici bu" diyip kanalı değiştirmekte ne kadar da haklıymış diye içimizden konuştuk. sarhoşluktan geberiyor olmasa direk bahattin gibi g.te pıçağı takılası tavırlar içindeydi. bu yüzden kendisinden bilmemkaç yaş küçük olmama rağmen ömründe görmediği alttan alma ve olgunluk tarafımdan gösterilmiştir.

daha sonra gelip "neden bana uyuz oldun neden beni sevmedin -lan-?" diye bir soru yöneltti, kendisinin hiç mütevazi olmadığını, göründüğü gibi olmadığını söyledim tanışma şeklini garip bulduğumu belirttim. "eee neaaapcan??" dedi. ben de şakayla karışık "ekşiye yazcam" dedim. yapacağımdan da değil, gülüp geçse, "mütevazi olmayan kişi" falan yazılırdı en fazla. fakat o andan itibaren "yapmazsan o.ç'sun orda benim 10 tane hesabım var, seni bulurum (tehditkar burada nickini bulurum demek istiyor) ve a.k hepiniz anca orda oturup millete giydirin a.k'larım "dedi. bunu söylerken de aynı anda küfür etmeyi yeni öğrenmiş bebeler gibi "salak, aptal,manyak,gerizekalı" demekteydi. aynen böyle. tebessüm edip "peki, bul" dedim. ben gülünce iyice çıldırıp üzerime su falan attı, araya birileri girmese "dövücik"miş kendisi. "aman gözünü sevim cevap verme, alkollü zaten görmüyonmu?" denilince mekandan çıktık, yoksa pek susulası bi olay değildi.

sevgili ahmet, sırf çalıştığın insanların gecesi bozulmasın diye seni orda yumruklamadım. ama beni bul ve dediğini yap. anladınmı? bunu yap!

gişe filmleriden gelen iki günlük şöhret her b.ku yemeye, karşısındaki bir kadına adammışcasına dalmaya yeltenmeyi muktedir kılmıyor.

neyse hayat sürter burnunu.

edit: normalde hayatımda kimseye "eyvallah" eden bir insan olmadım. aksine dikbaşlılığımı, sözlükte de özel hayatımda da çok kişi bilir.. fakat karşımdaki insan o an savaşmaya denk görülecek bir insan değildi arkadaşlar. şizofrenleri bile mahkemeler cezai ehliyeti olmadığı için cezalandırmıyor. bu halinde ona kendisi gibi davranmam uygun olmazdı ve hayatımda ilk defa böyle birşeyi alttan aldım. gelen "nasıl susarsın, nasıl tahammül gösterirsin mesajlarına istinaden bu editi girdim. sağolun..

edit2: seni tanımış zaten bulsa n'olur diyen arkadaşlara;

"nickin ne senin?!" dedikten sonra beni bulacağını iddia etmişti. zahmet etmesin, ben yazdım zaten buraya.. adımı hatırlayacağını sanmıyorum ama ortak arkadaşlar iletecektir kendisine. bulması zor değil.

evet doğru. olay beşiktaş'ta bir mekanda gerçekleşti. isim vermemiştim ama bir başkası vermiş. demekki o kişi de oradaymış.

ahmet efendi 10 ekşi sözlük hesabıyla ağzıma s.çtırabilir. buyursun. muhtemelen kim olduğumu olay sonrası ayılınca öğrenip özel hayatta da saldırıya geçecek. yine buyursun çeyrek mafya. ayıkken her türlü savaşa varım.

ayrıca aynı dizinin oyuncularından birisi, bu iğrençliğe aşırı sinirlenerek yanımda olduğundan teşekkür ediyorum kendisine, isim vermeyeceğim. bu ilk değilmiş. kendimi unutup onu sakinleştirdim.. demekki insanlık hala yaşıyor, alem o kadar da g.t olmamış meğersem. bunu görmek tesellim oldu. tam bir delikanlı idi.

ahmet kural kişisine öncesinde hiçbir gıcığım yoktu. görünüşe göre efendi bile bulurdum. bu yüzden mütevazi olmamayı yakıştıramadım ilk etapta. bu entryi de "yapmazsan o.ç'sun" dediği için yazdım.. başka hiçbir sebebi yok.

ps: ve yazılma falan yok kimse kimseye yazmadı bence. yazsaydı karşısında "meahmud emmi" varmışcasına iğrençleşmezdi zaten."