Ekşi Sözlük'e erişim yok, VPN'le girilebiliyor

Türkiye'nin en büyük sosyal medya platformu olan Ekşi Sözlük, seçim gününde ciddi biçimde yavaşladı. Sorunun sebebi henüz açıklanmazken siteye, VPN ile girilebilmesi dikkati çekiyor.

Türkiye ve dünyanın gözü 24 Haziran erken seçimlerinin açıklanması beklenen sonuçlarına çevrilmişken, Türkiye’nin en büyük sosyal medya platformu Ekşi Sözlük’teki yavaşlama dikkat çekti. Binlerce kişinin seçimlerle ilgili gelişmeleri takip etmek için de kullandığı site bir süredir normalden yavaş çalışıyor.

Yazarlar sorunu ’24 haziran 2018 ekşi sözlük’ün yavaşlaması’ başlığında değerlendirirken, şu an için sitenin server’larının yükü kaldırmadığı üzerinde duruluyor. Ancak siteye VPN ile girilebilmesi, bir yavaşlatma olup olmadığı sorusunu da akıllara getirdi.

Sitede okuyucuların karşısına şu hata mesajı çıkıyor: “birtakım yoğunluklar sözkonusu. merhaba. şu an bir olağan dışı yoğunluk yaşanıyor olmalı. bu arada siz ana sayfaya dönüp hiçbir şey olmamış gibi devam etmeyi deneyebilirsiniz. olmadı bir iki dakikaya tekrar deneyin.”