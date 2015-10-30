T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan "Kız bulamazsak size başvuralım mı?" sorusuna cevap: O işlerle Esra Erol ve Davutoğlu ilgileniyor

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekşi Sözlük'ün sorularını cevapladı

30 Ekim 2015 10:17

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 7 Haziran seçimleri öncesinde yaptığı gibi 1 Kasım seçimi öncesinde de eksisozluk.com’a girerek sözlük yazarlarının sorularına cevap verdi. “Ben Kemal Kılıçdaroğlu ve tekrar aranızdayım” başlığı altında soruları cevaplayan Kılıçdaroğlu, "70 yaşındaki  teyze de bize oy vermeye başladı ama şunu da unutmayın, bir toplumu bir seçim  döneminde değiştirmek mümkün değil" dedi. Kılıçdaroğlu, esprili bir dille "Umarım üç ay sonra tekrar karşınıza çıkmak zorunda kalmam" ifadesini kullandı

Bu görüşmede GSS prim borcu sorunu gibi birçok konunun farkına  vardığını aktaran Kılıçdaroğlu, sözlük yazarlarına, "Bu konuda parti olarak  elbette çalışmalarımız vardı, ancak özgür, tuttuğunu koparan, heyecan dolu olması  gereken siz gençlerimizin, GSS prim borcu garabetiyle kafalarının ne kadar meşgul  edildiğini sizden gelen onlarca soru sayesinde daha da kapsamlı ve yakın olarak  bir kere daha gördüm. Bazen gözümüzün önünde olan şeyleri bile fark  edemeyebiliyoruz. Sizin gibi parlak gençlerin farklı, aykırı fikirleri benim için  çok önemli. Ekşi Sözlük, bu fikirlere en kolay ulaşabileceğimiz mecralardan biri.  Bu yüzden tekrar sizinle bir araya gelip, seçim sonrasındaki çalışmalarımız için  fikirlerinizi almak istiyorum" diyerek seslendi. 

Vatan'ın haberine göre Kemal Kılıçdaroğlu, Ekşi Sözlük'te sorulara bizzat kendisinin yanıt  verdiğini belirtmek için, "Merhaba Ekşi Sözlük. Yine ben" yazılı bir kağıt  tutarak çektirdiği fotoğrafı paylaştı. 

 

"Anayasa'nın ilk dört maddesi değişmez" 

 

Kılıçdaroğlu, bir Ekşi Sözlük yazarının "Öncelikle Anayasa'nın 2. ve  3. maddesi ile alakalı yaptığınız talihsiz onaylama hakkında bir cevap yazarsanız  mutlu olurum. Asıl sormak istediğim soru ise, CHP olarak halkın çoğunluğuna güven  vermediğiniz konusunda bir çalışma yapıyor musunuz? Yani AKP'li 70 yaşındaki  teyze neden size oy vermemekte tereddüt etmiyor? Muhafazakar insanların  taleplerine veya korkularına doğru cevaplar vermediğinizi düşünüyor musunuz?"  şeklindeki soru üzerine, şunları kaydetti: 

"Anayasa'nın ilk dört maddesi değişmez. Geçen yasama döneminde Anayasa  Uzlaşma Komisyonu'nda zaten bunu söyledik. Daha önce defalarca grup toplantısında  açıkladım. Söz konusu yayında Anayasa'da genel bir değişiklikten söz ediliyordu.  Ben de ona hak veriyordum. YÖK'ün kaldırılması gibi, yargı bağımsızlığının  sağlanması gibi. Atatürk'ün vasiyeti gereği olarak Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih  Kurumu'nun eski konumuna getirilmesi gibi. Bunları onaylıyorum. Darbe hukukunun  değişmesi konusunda da yapılması gereken daha çok şey var ancak kesinlikle ilk  dört maddenin değiştirilmesini onaylamam gibi bir şey söz konusu değildir. İkinci  soruya gelirsek, hiç meraklanmayın 70 yaşındaki teyze de bize oy vermeye başladı  ama şunu da unutmayın, bir toplumu bir seçim döneminde değiştirmek mümkün değil." 

"Ülkemizde yaşayan Suriyelilerle ilgili geleceğe dönük nasıl bir  politikanız var?" şeklindeki soru üzerine Kılıçdaroğlu, "Suriye sorununu çözmek  için iki aşamalı bir planın devreye girmesi gerekiyor. Bunlardan biri Suriye'deki  iç savaşın sona ermesi için Türkiye'nin de katkı vereceği bir sürecin başlaması.  İki, iç savaş sonrası Suriye'nin yeniden imarı. Bunun için Avrupa Birliği'nin  finans desteği sağlaması gerekiyor. Suriye'de iç barış sağlandıktan sonra  Türkiye'deki göçmenlerin güvenli bir şekilde ülkelerine dönmelerini sağlayacağız"  ifadelerini paylaştı. 

 

"Kimsenin kılık kıyafetiyle uğraşmayacağız"

 

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bir yazarın "Muhafazakar seçmen  CHP'nin, iktidar olması durumunda türban ve inançlar konusunda özgürlükten yana  bir tavır takınmayacağına inanıyor. Siz türban konusunda ne düşünüyorsunuz?  İktidar olmanız halinde türbanı özgür bırakacak mısınız?" sorusuna,  "Üniversitelerde okuyan kızlarımızın türban sorununu çözen benim. İktidar  olduğumuzda da hiç kimsenin kılık kıyafetiyle uğraşmayacağız ve bunu doğru da  bulmuyoruz. Yaşam tarzına müdahale demokrasiye aykırıdır" karşılığını verdi. 

 

Merkez Türkiye Projesi

 

Kılıçdaroğlu, bir başka soru üzerine, "Merkez Türkiye Projesi'ni hala  çok yerde anlatıyoruz. Bununla ilgili bazı özel sektör kuruluşları da ciddi  çalışmalar yapıyor. Bu proje mutlaka hayata geçmek zorunda. Projenin altyapısı  var pek çok plancı ve finansçı çalıştı. Kanalistanbul'da ise hiç çalışan yok"  dedi. 

"Saat farkından dolayı oluşabilecek olası bir seçim hilesi olabilir  mi? Siz ve CHP yetkilileri, oyları korumak için gerekli tedbirlerinizi aldınız  mı?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Evet lambaya 'püf' diyeceğiz. Gerekli önlemleri  büyük ölçüde aldık. Şero'ya talimat verdik, ekibiyle beraber trafoları ve  sandıkları koruyacak" karşılığını verdi. 

 

"Ne olacak bu Beşiktaş'ın hali?" 

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sizin hükümetinizde bir spor  kulübü başkanı insanları bir yerde rehin tutup, televizyonlara çıkıp tehditler  saçıp, elini kolunu sallayıp gezebilecek mi?" şeklindeki soruyu, "Hayır gezemez.  Bizim iktidarımızda hiç kimse bize güvenerek başkalarının üzerinde baskı kuramaz"  şeklinde cevapladı. 

 

"Passolig" uygulamasının gençlerin fişlenmesi için getirildiğini  savunan Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde uygulamayı kaldıracaklarını  bildirdi. 

 

Kılıçdaroğlu, "Son buluşmamızda "Ne olacak bu Beşiktaş'ın hali?" diye  sorduğumuzda 'Çok sakat var' demiştiniz. Bu seneki durumu nasıl buluyorsunuz?"  şeklindeki soruya karşılık "Mario Gomez cha cha cha" dedi. 

 

 Esprili sorulara espirili cevaplar 

 

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekşi Sözlük yazarlarının esprili sorularına da  esprili ifadelerle karşılık verdi. 

Bir yazarın, "Niye aramızdasınız?" şeklindeki sorusuna, "Bunu başlığın  ilk entry'sinde de açıklamıştık. Ayrıca 'Şu Kılıçdar'ı bir görsem de soru sorsam'  diyen çok kişi oluyor buyurun şimdi buradayım" diyen Kılıçdaroğlu, "Başkanım iş  buluyoruz çok şükür ama kız bulamazsak size başvuralım mı?" şeklindeki sorusunu  ise "Biz emekliye ve işçiye kaynak bulmaya çalışıyoruz. Eş bulma konusuyla Esra  Erol ve Ahmet Davutoğlu ilgileniyor" diye yanıtladı. 

Bir yazar ise "Gaziantep'te ağabeyimin yanında çalışan çok temiz  sosyal demokrat bir çocuk ve Kilis'te bu çocuğun gönlünü kaptırdığı bir kız var.  Ancak kızın babası bu birlikteliğe onay vermiyor..." diyerek Kılıçdaroğlu'ndan  yardım istedi. Kılıçdaroğlu ise "Kızın babasının telefonunu verin bu iş huzur  içinde çözülsün" diyerek, kızın babasıyla telefon görüşmesi yapabileceğini  aktardı. 

 

"Sevgili Kılışdar" 

 

Kılıçdaroğlu'na bir yazar ise "Sevgili Kılışdar, kaç saat uyuyorsunuz?  Dinlenebiliyor musunuz? Birden çok endişelendim sizin için. Ayaklarınızı  üşütmeyin, saygılar" diyerek seslendi. Kılıçdaroğlu ise "1 Kasım'a kadar yorulmak  sözcüğünü kullanmak benim için yasak ama şimdi biraz dinlensem iyi olacak.  Sizinle Cumhuriyet Bayramı'nda tekrar bir araya geldiğim için çok mutluyum.  Umarım üç ay sonra tekrar karşınıza çıkmak zorunda kalmam :)" cevabını verdi. 

 

ETİKETLER

kemal kılıçdaroğluekşi sözlükseçim1 kasım7 haziransoru cevapesra erolahmet davuoğlubeşiktaş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24