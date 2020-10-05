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Ekşi Sözlük'te 'torpil' iddiası; yazarlar boykota başladı, bir yazar ‘uçuruldu’

05 Ekim 2020 16:15

Katılımcı sözlük platformu Ekşi Sözlük’ün Genel Müdürü kanzuk nickli Başak Purut’un, muhabir olan eşi Alexandra Arzat'ı ‘torpille’ yazar yaptığı, bir yazarın da bu konu nedeniyle sözlükten atıldığı iddia edildi. Konu, sözlüğün ana gündemi olurken, olayla ilgili olarak pek çok farklı başlık açıldı ve yazarlar boykota başladı. 

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