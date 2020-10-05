Ekşi Sözlük'te 'torpil' iddiası; yazarlar boykota başladı, bir yazar ‘uçuruldu’

Türkiye’nin katılımcı sözlük platformlarından Ekşi Sözlük’te torpil tartışması yaşanıyor.

Sözlüğün Genel Müdürü (CEO) olan 'kanzuk' nickli Başak Purut’un, 'alexandraarzat' nickli eşi Alexandra Arzat’ı 'torpille' yazar yaptığı ve bir sözlük yazarının, alexandraarzat’ı tiye alması sebebiyle sözlükten atıldığı iddia edildi.

İddia, sözlükte açılan “Kanzuk'un eşini torpille yazar yapması” başlığıyla gündeme geldi. Başlığı açan 'lafalaf' nickli sözlük yazarı, “Ekşi Sözlük'ün içler acısı halini gösteren olay” yorumunu yaptı.

Lafalaf nickli yazar ayrıca, kanzuk’un eşi alexandraarzat’ı eleştiren bir diğer sözlük yazarı londonphile’nin ise sözlükten atıldığını sözlük deyimiyle 'uçurulduğunu' belirtti.

Lafalaf, yazdığı entry’de şu ifadeleri kullandı:

"First lady eleştirilemez"

"Ekşi sözlük'ün içler acısı halini gösteren olay. (bkz: alexandraarzat)

Bu da yetmiyor alexandraarzat başlığında hanımefendinin kalbim diyerek hitap etmesini eleştiren bir yazar 'sen nasıl beni eleştirirsin' denilerek çaylak yapılıyor, londonphile bu da yetmiyor yazar daha sonra uçuruluyor.

Bu entry'de de gördüğümüz gibi yazar "edit: yolun açık olsun paşam." denilerek uğurlanmış. niye? çünkü first lady eleştirilemez.

Burayı takip edenlerin çoğunluğu ülkede adalet olmadığını savunan bir topluluk ve burada iyi kötü bunu dile getirebiliyor. Sen böyle bir platformda bunu yaparsan yazar kaybedersin ya da anlayacağın dille söyleyelim para kaybedersin kanzuk."

Lafalaf’ın paylaşımına göre, londonphile nickli sözlük yazarının uçurulmasına neden olan eleştirel entry’de, yazar, alexandraarzat’ı kanzuk’a “kalbim” dediği için tiye alıyor.

Yazarın 'uçurulmasına' neden olduğu iddia edilen entry şöyle:

Lafalaf’ın aktarımına göre, sözlükten uçurulan londonphile, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Olaylar şöyle gelişti..."

“Merhaba, ben londonphile. Olaylar şöyle gelişti:

1. Hanımefendinin bana forumdaymışız gibi cevap vermesi ve kanzuk'un da söz konusu entry'yi favlaması üzerine ilk önce entry'de belirttiğim gibi kendi rızamla kapattım.

2. Kısa süre sonra hesabı kapattığım için gerekçesini bilmediğim bir şekilde entry'yi sildiler.

3. Sonra başlıktaki şükela moduna müdahale edip en beğenilenleri aşağı çekip kendi beğendikleri ama gerçekte tutmayan entry'leri yukarı taşıdılar ( ssg'nin sözlüğü sevgilisi için açtığını iddia eden entry gibi)

4. Sonrasında da beni uçurmuşlar, yani sonuç olarak onlar uçurdu.

Bu olaydan gayet memnunum, ben böyle bir şey yapmasam olaylar bu kadar ses getirmeyecek, hanımefendi karakterini bu şekilde ortaya koyup kendini rezil etmeyecek, kanzuk da bu hallere düşmeyecekti. Umarım bir hareket başlar ve herkes hesaplarını kapatıp ekşi şeyler olayındaki toplu entry silme vakalarındaki gibi kanzuk'u dize getirir.

Destek olan herkese ve konuyu gündeme taşıdığınız için başta size teşekkürler.”

Alexandraarzat'ın yanıtı

Kanzuk nickli Başak Purut ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Eşi alexandraarzat ise sözlükten uçurulan yazara hitaben “Yolun açık olsun paşam” ifadelerini kullanarak şöyle bir entry yazdı:

“@londonphile dilediğinizce kusabilirsiniz ama az ötede lütfen... Ben "kalbim" diyerek seviyorum, siz başka türlü sevin tutan mı var? İnsanların içlerinden gelerek, tüm samimiyetleriyle sevdikleri kişilere hitap etmeleri sizi neden rahatsız ediyor? Asıl ben sizin yerinize utanıyorum, konuşmuş olmak için konuşuyorsunuz; zaman kaybısınız.

edit: yolun açık olsun paşam.”

Öte yandan alexandraarzat’ın ilk entry’sini 4 Ekim (dün) girdiği görülüyor. Yazar, “kanzuk’un evlenmesi” başlığına girdiği entry’de ise “herkese merhaba. öncelikle, ekşi sözlük'e oldukça yabancıyım. henüz geçtiğimiz gün üye oldum. Bugün ilk entry'mi giriyorum” diyor.

Pek çok başlık açıldı, boykot başladı

Torpil iddiası kısa sürede sözlüğün ana gündem maddesi olurken, 5 Ekim'in ilk saatlerinde açılan “Kanzuk'un eşini torpille yazar yapması” başlığına kısa sürede binden fazla entry girildi.

Yazarlar, “5 ekim 2020 ekşi sözlük boykotu”, “5 ekim 2020 alexandra arzat açıklaması” ve “5 ekim 2020 ekşi sözlük olayları” gibi başlıkların yanı sıra, olayda sözü anılan yazarların adlarına ilişkin başlıklarda da konu hakkındaki düşüncelerini dile getirdi.

Ayrıca, Aalexandra Arzat'a hakaret edenleri ifşa platformu” gibi alexandraarzat ve kanzuk’u savunan başlıklar da açıldı.

Ekşi Sözlük'te nasıl yazar olunur?

Ekşi Sözlük’te yazarlık, ‘çaylak’lık statüsünden başlıyor. Yazarlar, 'çaylak' olarak en az 10 adet entry giriyor. Daha sonra ‘değerlendirme süreci’ başlıyor. Değerlendirme sürecinin ne kadar sürdüğüne ilişkin kesin bir açıklaması bulunmuyor.