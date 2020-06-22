Ekşi Sözlük'teki 'Emine Erdoğan'ın çantası' ve 'Bilal'e anlatır gibi' başlıkları mahkeme kararıyla engellendi 

İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hâkimliği, altı Ekşi Sözlük başlığındaki içeriklere erişim engelleme kararı getirdi. Engellenen başlıklar arasında, “Emine Erdoğan’ın çantası” ve “Bilal’e anlatır gibi anlatmak” da yer alıyor.

19 Haziran 2020 tarihinde alınan üç farklı karar ile altı farklı Ekşi Sözlük başlığındaki içeriklere erişim engellendi.

Başlıklara gelen erişim yasağı Ekşi Sözlük'te de gündem listesinde yerini aldı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Japonya'ya'a giden Emine Erdoğan'ın daha 50 bin dolarlık Hermes marka çantasını takması gündeme gelmişti.