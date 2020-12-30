Ekşi Sözlük kullanıcılarından 'Dipsiz Göl' için ironik tepki: Define avcılığı için devlet kontrolünde talan edilmemiş su birikintisi!

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Gümüşhane’de yasal izinle yapılan define kazısı sonrası tahrip edilen ve doğal yapısı tamamen bozulan 12 bin yıllık Dipsiz Göl hakkında Ekşi Sözlük’te yazılan başlıklara Gümüşhane Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirildi.



Duruma tepki gösteren Ekşi Sözlük üyeleri açtıkları yeni başlıkta, kapatılan başlıkları eleştirdi. Üyelerden birisi yeni açılan Dipsiz Göl başlığının altına ‘’Gümüşhane Sulh Ceza Hakimliği’ne göre var olmayan göl’’ yazdı. Sansürü eleştiren üyeler Ekşi Sözlük’ten erişim engellerine karşı yönetiminden güçlü bir aksiyon beklediklerini ifade etti.



Erişim engeline tepki gösteren bir kullanıcı Dipsiz Göl için ''Define avcılığı için devlet kontrolünde talan edilmemiş su birikintisi!'' ifadelerini kullandı.

Sözlük üyeleri yeni açılan başlık altında Dipsiz Göl ile alakalı yazılar yazmaya devam ediyor.



